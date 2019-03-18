Цена вопроса: за сколько хотели купить одесских пограничников?

На севере области пограничники задержали двух мужчин, которые хотели купить помощь представителей ведомства за 400 долларов США.

Жители Кодымского района собирались переправлять через границу подакцизные товары, поэтому решили найти себе помощников в лице пограничников.

Совместную операцию по задержанию злоумышленников провели оперативники управления внутренней и собственной безопасности “Юг”, оперативно-розыскного управления Южного регионального управления ГПСУ под процессуальным руководством Котовской прокуратуры при участии следственного отдела Подольского ОП ГУ ЧП в Одесской области.

Задержание провели в рамках уголовного производства по ст. 369 УК. Кроме того была произведена фиксация предварительной договоренности касательно организации перевозки подакцизных товаров и расчета за них. Проводятся следственные действия.