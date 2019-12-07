Бывшая студентка сгоревшего одесского колледжа рассказала, как в здании соблюдалась пожаробезопасность

Алена Серпионова, которая училась в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса в 2005-2009 годах, поделилась воспоминаниями о том, как в здании выполнялись меры по пожаробезопасности.

Бывшая студентка рассказала, что инструктаж они проходили регулярно, но только в учебном корпусе на Терешковой. А в корпусе на Троицкой, 25 за четыре года – ни разу, только расписывались в журнале. В этом здании у студентов проходили пары по экономике и праву.

Напомним, в 2005 году в колледже меняли проводку, но Алена Серпионова не застала ремонтные работы. Она только помнит, что помещение выглядело ужасно – старые полы и деревянные панели.

“На Терешковой у нас пары были чаще, но на Троицкой – четыре раза в неделю, пары были на 2-3 этажах. Огнетушителей не видели совсем. Были только стенды на первом этаже в уголке противоположной безопасности, на котором висели инструкции, топор и красное ведро. Помню как сейчас, потому что это стенд часто был поводом для шуток у студентов”, – сказала Алена Серпионова.

Запасными выходами не могли пользоваться – они были закрыты, а в коридоры, где они были, не было прохода. “Все студенты пытались улизнуть с пар, но ничего не выходило…”, – добавила она.

“Кабинеты были разбросаны в разных частях здания, и чтобы добраться до выхода, нужно было пройти такой себе лабиринт из коридоров и лестниц… Не представляю, каково было студентам. Там освещение было плохое всегда, ходили в полутьме. Преподаватели говорили: это потому, что проводка слабая и не выдерживает напряжение. А теперь представьте, при пожаре свет погас, темень, дым, в задымлении плохо ориентироваться в пространстве, наступила паника, выходов запасных нет. Чтобы добраться до него, нужно пройти лабиринт, а как его найти, если все в дыму? Поэтому студенты выбрали окна… Кто успел…”, – сокрушается Алена Серпионова.

Она также вспомнила, однажды во время ее учебы произошло возгорание в одном из кабинетов, но его быстро локализовали, даже пожарных не пришлось вызывать. “Помню, потому что пары отменили в тот день”, – вспоминает девушка.

Напомним, в те годы колледж возглавляла Ольга Древницкая. В 2008 году мэр Одессы Эдуард Гурвиц наградил директора почетным знаком Одесского городского головы “Знак почета”.

После пожара в 2019 году начальник Управления ГС ЧС в Одесской области Виктор Федорчак сообщил, в здании колледжа не везде была установлена пожарная сигнализация, были нарушения с оповещением. Здание было оснащено пластиковыми панелями – вагонкой.

По его словам, в колледже еще в 2014 году, во время последней проверки, было выявлено множество нарушений пожаробезопасности. По этому факту был составлен акт, а должностные лица оштрафованы. При этом Виктор Федорчак заявил, что после предписания объект не должен проверяться после выявленных нарушений.

“Директор сам должен представить отчет о том, что все нарушения устранены”, – заявил он.

Однако был ли такой отчет от предыдущего директора Ольги Древницкой, начальник ГС ЧС сказать не смог. Как и не смог ответить на вопрос, обращалась ли нынешний директор колледжа Любовь Кочерга с просьбой о проверке.

Фото: Odessa online

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