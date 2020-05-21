Був на вулиці без документів: в Одесі оштрафували чоловіка на 17 тис грн

Приморський районний суд м. Одеси розглянув матеріали про притягнення до адміністративної відповідальності чоловіка 1984 року народження відповідно до статті 44-3 Кодексу України про Адміністративні Правопорушення за порушення правил щодо карантину людей.

Про це повідомляє пресслужба Приморського районного суду міста Одеси.

Відповідно до адміністративних матеріалів, 14 квітня о 14.00, правопорушник знаходився на вулиці без документів, що посвідчують особу, тим самим порушив п.16 Постанови КМУ № 255 від 02.04.2020р.

У судовому засіданні правопорушник свою провинну визнав та пояснив, що оригінали документів, що посвідчують особу, він залишив вдома.

Вчинення даного адміністративного правопорушення тягне за собою накладення штрафу на громадян від однієї до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб – від двох до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

За результатами повного та всебічного судового розгляду було винесено рішення про визнання даної особи винною у скоєнні правопорушення, передбаченого статті 44-3 КУпАП, та призначити йому адміністративне покарання у вигляді штрафу в розмірі 17 000 гривень.

Варто зазначити, що постанова може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом десяти днів з дня її винесення.

Фото: Starkon.City

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