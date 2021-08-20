Будут ли работать одесские Центры админуслуг в праздничные дни августа

Одесский городской совет обнародовал график работы Центром административных услуг в праздничные дни августа.
Так, по случаю празднования Дня государственного флага Украины (23 августа) и 30-й годовщины независимости Украины (24 августа) департамент предоставления административных услуг Одесского горсовета будет работать в следующем режиме:
22, 23 и 24 августа – выходные дни.
С 25 августа Центр админуслуг работает в обычном режиме.
Ранее «Одесская жизнь» сообщала, как будут работать медучреждения Одессы в праздничные дни августа.