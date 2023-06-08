Будут ли магнитные бури в четверг, 8 июня

В четверг, 8 июня, магнитосфера Земли будет в возбужденном состоянии, но при этом существенных магнитных бурь не ожидается. В течение последних 24 часов солнечная активность была на умеренном уровне.

“8 июня ожидается повышенная геомагнитная активность, возможны периоды штормовой космической погоды”, — сообщают в Одесской обсерватории Радиоастрономического института НАН Украины.

Магнитные бури – это возмущения магнитного поля Земли, вызванные вспышками на Солнце. Они могут негативно влиять как на работу систем связи, так и на наше самочувствие. Особенно внимательными к своему здоровью в этот период следует быть людям с гипертонией и болезнями сердца и сосудов.

При этом на каждого человека магнитные бури влияют по-разному. У кого-то они вызывают подавленное настроение или мигрень, а у кого-то – обострение хронических заболеваний

Как пережить магнитные бури без потерь для организма

Чтобы свести к минимуму негативные последствия бурь, соблюдайте правила здорового образа жизни:

откажитесь от спиртных напитков, кофе, алкоголя, сигарет, энергетиков;

пейте больше воды, а также зеленый и травяной чай;

регулярно проветривайте помещение;

постарайтесь увеличить физическую активность, сделайте зарядку или хотя бы пройдитесь пешком вместо поездки на транспорте;

держитесь подальше от конфликтов и источников стресса;

расслабьтесь, займитесь чем-нибудь приятным;

перед сном принимайте контрастный душ;

постарайтесь ложиться спать в одно и то же время.