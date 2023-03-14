Будут ли магнитные бури 14 марта: информация ученых

По прогнозам, сегодня, во вторник, 14 марта 2023 года, на Земле возможны слабые геомагнитные колебания, но речи о магнитной буре не идет.

Наоборот, по информации Одесской обсерватории Радиоастрономического института НАН Украины, сегодня геомагнитная обстановка будет спокойная. Сегодня последний день периода геомагнитного затишья. Уже завтра на Землю обрушится космический шторм.

Магнитные бури: что это и как влияет на нас?

Магнитные бури – это возмущения геомагнитного поля нашей планеты, продолжительностью от нескольких часов до несколько суток. Они образуются тогда, когда с окрестностями Земли сталкиваются возмущенные потоки солнечного ветра, а после взаимодействуют с магнитосферой.

Во время активности магнитных бурь, некоторые метеозависимые люди могут ощущать головные боли, боли в области сердца, суставов и спины. Кроме того, осторожным в эти дни необходимо быть и обладателям хронических заболеваний, и людям с ослабленным иммунитетом.

Как защититься от магнитных бурь?

Чтобы защитить свое здоровье и улучшить самочувствие в период магнитных бурь, рекомендуется:

избегать стрессовых ситуаций;

отказаться от кофе, алкоголя, энергетических и газированных напитков;

пить больше чистой воды или травяного чая;

проводить больше времени на свежем воздухе;

наладить режим сна.