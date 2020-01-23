Будьте внимательны: в центре Одессы временно отключили светофоры

Светофоры не работают в районе улицы Малой Арнаутской.

Об этом сообщает пресс-служба КП “СМЭП”.

По информации ведомства, там проводит плановые ремонтные работы Центральный РЭС.

Так, регулирующие устройства отключены на пересечении улицы Малой Арнаутской с:

ул. Пушкинской

ул. Лейтенанта Шмидта

ул. Канатной

ул. Осипова

Светофоры планируют включить не раньше 17:00. Участников дорожного движения просят быть осторожными на этих участках дороги.

Фото: tolknews

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