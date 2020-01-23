Будьте внимательны: в центре Одессы временно отключили светофоры

Светофоры не работают в районе улицы Малой Арнаутской.
Об этом сообщает пресс-служба КП “СМЭП”.
По информации ведомства, там проводит плановые ремонтные работы Центральный РЭС.
Так, регулирующие устройства отключены на пересечении улицы Малой Арнаутской с:
- ул. Пушкинской
- ул. Лейтенанта Шмидта
- ул. Канатной
- ул. Осипова
Светофоры планируют включить не раньше 17:00. Участников дорожного движения просят быть осторожными на этих участках дороги.
Фото: tolknews
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