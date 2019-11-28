fbpx
Новости Одессы и Одесской области

Будьте осторожны: посреди улицы в Одессе появился огромный котлован (фото)

Будьте осторожны: посреди улицы в Одессе появился огромный котлован (фото)

Будьте осторожны: посреди улицы в Одессе появился огромный котлован

У одесских автолюбителей есть традиция.

Каждый год они объезжают огромный провал на улице Львовской. И хорошо еще, если получится вовремя заметить и не угодить в большущую яму.

Везет, как правило, не всем. Всегда найдется тот, кто хоть одним колесом, но окажется в западне.

Под участком дороги, который регулярно проваливается, расположен канализационный коллектор. На нем, по данным “Инфоксводоканала”, случаются прорывы, отчего дорожное полотно и страдает.

А недавно на месте ежегодной ловушки появился огромный котлован. Коммунальщики уже там копошатся, хотя никто еще не провалился.

Оказывается, на сей раз хозяйственники заблаговременно решили осмотреть коллектор, еще до того, как он рванет. Об этом сообщает dumskaya.net.

Вокруг образовавшейся ямы установили предупреждающие знаки, хотя лишняя осторожность водителям там все равно не повредит.

Для автомобилистов установили предупреждающие знаки

Для автомобилистов установили предупреждающие знаки

Кстати, возможно одесситы вскоре лишатся традиции, связанной с мегапровалом. Как рассказали в мэрии, старенький коллектор собираются заменить на новый – пластиковый.

Фото: dumskaya.net

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Загрузка...
Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ
Выскажите ваше мнение. Это важно.
avatar
500
  Подписаться  
Сообщать о
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции

Загрузка...

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети

Наши партнеры

   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    

Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наверх
© 2009-2019, Центр медиа. Все права защищены.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить