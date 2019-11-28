Будьте осторожны: посреди улицы в Одессе появился огромный котлован (фото)

У одесских автолюбителей есть традиция.

Каждый год они объезжают огромный провал на улице Львовской. И хорошо еще, если получится вовремя заметить и не угодить в большущую яму.

Везет, как правило, не всем. Всегда найдется тот, кто хоть одним колесом, но окажется в западне.

Под участком дороги, который регулярно проваливается, расположен канализационный коллектор. На нем, по данным “Инфоксводоканала”, случаются прорывы, отчего дорожное полотно и страдает.

А недавно на месте ежегодной ловушки появился огромный котлован. Коммунальщики уже там копошатся, хотя никто еще не провалился.

Оказывается, на сей раз хозяйственники заблаговременно решили осмотреть коллектор, еще до того, как он рванет. Об этом сообщает dumskaya.net.

Вокруг образовавшейся ямы установили предупреждающие знаки, хотя лишняя осторожность водителям там все равно не повредит.

Кстати, возможно одесситы вскоре лишатся традиции, связанной с мегапровалом. Как рассказали в мэрии, старенький коллектор собираются заменить на новый – пластиковый.

Фото: dumskaya.net

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