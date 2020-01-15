Будинок Руссова і оперний театр: як густий туман розійшовся історичною частиною Одеси (фото)

Густий туман накрив вулиці Одеси ввечері у вівторок, 14 січня.
Фоторепортаж історичної частини міста в тумані представив кореспондент УСІ.
Містяни ходять в молочній імлі, будівлі схожі на будинки-примари, а час ніби завмирає.
Нічні вулиці огорнув густий туман, який розтікся провулками і зробив місто практично невидимим. Прогулюючись центром часом може навіть здатися, що люди наче розчиняються в білому серпанку.
Світло від ліхтарів стає м’якше, а фаєр-шоу набуває зовсім іншого настрою: рухи плавні, а вогонь теплий і зовсім не агресивний.
Фото: УСІ
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