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Будет ли в одесской области своя инфекционная больница?

Будет ли в одесской области своя инфекционная больница?

На создании областной инфекционной больницы настаивает руководитель аппарата Одесской ОГА Денис Мусиенко.

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Государственный служащий уже поднял этот вопрос на уровне комитета Верховной рады Украины по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования.

«Тогда появится возможность оказывать целый комплекс медицинских услуг. Это касается не только борьбы с COVID-19, а и работы в будущем», — написал на своей странице в «Фейсбуке» Денис Мусиенко.

Сейчас пациентов вынуждены распределять по инфекционным отделениям других больниц. Одну из них руководитель аппарата ОГА предлагает перепрофилировать, оснастить качественным оборудованием и собрать коллектив лучших специалистов.

По его словам, такая же ситуация сложилась и с оказанием экстренной помощи. Есть потребность в открытии отдельной больницы, которая будет заниматься госпитализацией, оказанием услуг, необходимых для сохранения жизни пациента, и выдавать направления для дальнейшего лечения.

Сейчас же пациентов привозят в областную клиническую больницу, хотя она относится к третьему уровню – предоставлению высокоспециализированной медпомощи.

Предложение по созданию двух новых больниц поддержал глава профильного комитета парламента Михаил Радуцкий. Окончательное решение остается за Кабинетом министров Украины.

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