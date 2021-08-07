Будет ли в Одессе дождь – прогноз на воскресенье 8 августа

Завтра, в воскресенье, 8 августа, в Одессе прогнозируют переменную облачность. Без существенных осадков.
Как сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей, ветер ожидается северо-западный, 7-12 м/с.
Температура ночью составит +16+18 °С, днем она поднимется до +28+30 °С.
По Одесской области переменная облачность. Без существенных осадков.
Ветер северо-западный, 7-12 м/с.
Температура ночью +13+18 °С, днем +27+32 °С.
На автодорогах области видимость хорошая.
Отметим, что накануне сильные осадки накрыли Одесскую область. А на трассе Одесса – Николаев выпал обильный град, которые многие приняли за снег.