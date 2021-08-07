Будет ли в Одессе дождь – прогноз на воскресенье 8 августа

Погода в Одессе 6 августа: снова ждем грозу? Завтра, в пятницу, 6 августа, в Одессе ожидается переменная облачность. Ночью без осадков, во второй половине дня кратковременный дождь, гроза.

Таков прогноз Гидрометцентра Черного и Азовского морей. ПОДРОБНЕЕ