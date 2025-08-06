Ключевые моменты

В среду, 6 августа, существенных магнитных бурь на Земле не ожидается.

В среду, 6 августа, ожидается солнечная активность с К-индексом 3 (зеленый уровень), что соответствует слабым магнитным бурям, сообщает Центр прогнозирования космической погоды (SWPC) NOAA.

Как сообщает сайт Meteoprog.UA, в течение последних 24 часов солнечная активность была на умеренном уровне. За последние сутки на Солнце произошло пять вспышек класса C и одна вспышка класса М1,1.

Солнечные вспышки M-класса являются средними из крупных вспышек. Вспышка М1,1 может вызвать небольшой уровень радиопомех на дневной стороне Земли. Возможен солнечный радиационный шторм.

Ожидается, что в среду геомагнитное поле будет от тихого до нестабильного уровня. Солнечная активность будет низкой с вероятностью вспышек М-класса и небольшой вероятностью вспышки Х-класса.

Считается, что сильные магнитные бури от 4-5 баллов по К-индексу могут влиять на биоритмы и вызывать головную боль, головокружение, скачки давления, чувство усталости, нарушение сна, раздражительность, апатию, обострение хронических заболеваний.

Чтобы улучшить самочувствие, следует учитывать общие рекомендации медиков, в частности соблюдать режим сна, избегать чрезмерных физических нагрузок, стресса и ограничить пользование гаджетами.