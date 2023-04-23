Будет ли магнитная буря в воскресенье 23 апреля – прогноз

Магнитными бурями называют возмущения геомагнитного поля Земли, вызванные вспышками на Солнце. Они могут длиться от нескольких часов до нескольких суток. Будет ли спокойным сегодняшний день или следует ждать очередного «шторма», знают специалисты Одесской обсерватории Радиоастрономического института НАН Украины и Центра прогнозирования космической погоды.

По прогнозам, сегодня, в воскресенье, 23 апреля 2023 года, несмотря на то, что магнитосфера Земли может быть в возбужденном состоянии, геомагнитная обстановка на Земле ожидается спокойная – магнитных бурь не предвидится.

Стоит отметить, что следующая магнитная буря, по предварительным прогнозам, ожидается после 26 апреля. Она будет нестабильной и затяжной, но 29 апреля буря пойдет на спад. 30 апреля может снова усилиться, а с 1 мая геомагнитное напряжение начнет спадать.

Магнитные бури оказывают влияние на жизнь и поведение живых организмов на Земле. Они могут негативно влиять на здоровье людей, ведь у нас ухудшается самочувствие. Во время магнитных бурь мы ощущаем головную боль, головокружение, боли в суставах, нарушение сна, может быть также плохое настроение.

Чтобы избавиться от влияния магнитных бурь, медики советуют:

хорошо высыпаться и ложиться спать в одно и то же время;

не переедать, отказаться от жирной пищи;

не пить алкоголь;

отказаться от кофе;

отказаться от интенсивных тренировок, вместо этого больше ходить пешком;

больше гулять на свежем воздухе и проветривать помещения.