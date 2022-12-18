Будет ли магнитная буря в воскресенье 18 декабря?

Магнитными бурями называют возмущения геомагнитного поля, длящиеся от нескольких часов до нескольких суток. Они образуются, когда в окрестности нашей планеты врезаются возмущенные потоки солнечного ветра и взаимодействуют с магнитосферой нашей планеты. Ожидать ли магнитную бурю сегодня, в воскресенье, 18 декабря 2022 года?

По информации Одесской обсерватории Радиоастрономического института НАН Украины, сегодня ожидается повышенная геомагнитная активность и возможны периоды штормовой космической погоды.

А вот специалисты Центра предсказания космической погоды настроены более оптимистично: по их прогнозам, существенных магнитных бурь 18 декабря не ожидается.

В любом случае метеозависимым людям и обладателям хронических заболеваний следует более внимательно относиться к своему состоянию и иметь при себе нужные лекарства.

Чаще всего в дни магнитных бурь проявляются следующие симптомы:

головная боль и головокружение;

раздражительность и подавленное настроение;

повышение или снижение давления;

нарушение сна;

боль в суставах;

апатия и тревога;

обострение хронических заболеваний.

Чтобы благополучно пережить магнитные бури, врачи советуют нормально высыпаться, хорошо питаться, не перегружать организм физическими и эмоциональными нагрузками, дышать свежим воздухом, пить больше жидкости и полноценно отдыхать.

По прогнозам, серьезных магнитных бурь в этом месяце можно не опасаться. Очередную слабую магнитную бурю прогнозируют ориентировочно на 21-23 декабря.