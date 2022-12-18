Новости Одессы и Одесской области

Будет ли магнитная буря в воскресенье 18 декабря?

Будет ли магнитная буря в воскресенье 18 декабря?

Магнитными бурями называют возмущения геомагнитного поля, длящиеся от нескольких часов до нескольких суток. Они образуются, когда в окрестности нашей планеты врезаются возмущенные потоки солнечного ветра и взаимодействуют с магнитосферой нашей планеты.
Ожидать ли магнитную бурю сегодня, в воскресенье, 18 декабря 2022 года?

По информации Одесской обсерватории Радиоастрономического института НАН Украины, сегодня ожидается повышенная геомагнитная активность и возможны периоды штормовой космической погоды.

А вот специалисты Центра предсказания космической погоды настроены более оптимистично: по их прогнозам, существенных магнитных бурь 18 декабря не ожидается.

В любом случае метеозависимым людям и обладателям хронических заболеваний следует более внимательно относиться к своему состоянию и иметь при себе нужные лекарства.

Чаще всего в дни магнитных бурь проявляются следующие симптомы:

  • головная боль и головокружение;
  • раздражительность и подавленное настроение;
  • повышение или снижение давления;
  • нарушение сна;
  • боль в суставах;
  • апатия и тревога;
  • обострение хронических заболеваний.

Чтобы благополучно пережить магнитные бури, врачи советуют нормально высыпаться, хорошо питаться, не перегружать организм физическими и эмоциональными нагрузками, дышать свежим воздухом, пить больше жидкости и полноценно отдыхать.

По прогнозам, серьезных магнитных бурь в этом месяце можно не опасаться. Очередную слабую магнитную бурю прогнозируют ориентировочно на 21-23 декабря.

Актуальная информация ЗА Одессу в нашем Telegram канале! Новости, фоторепортажи и исторические факты про Одессу.
Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция ПРОФИЛЬ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • На пенсии
  • Всемирный клуб одесситов
  • Работа
  • Туризм
  • Depositphotos
    •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2022, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить