Будет ли магнитная буря 5 января?

По прогнозам, в течение января 2023 года на Земле возможны несколько геомагнитных всплесков, способных оказать негативное влияние на наше самочувствие.

А вот сегодня, в четверг, 5 января, существенных магнитных штормов не ожидается – возможны лишь отдельные возмущенные периоды, сообщают в Одесской обсерватории Радиоастрономического института НАН Украины.

Следующую магнитную бурю следует ждать ориентировочно 10-12, а также 19-20 января. В эти периоды метеозависимым людям также следует уделять особое внимание своему здоровью. Но нужно помнить, что Солнце непостоянно, поэтому прогноз его активности может измениться.

Считается, что магнитные бури воздействуют как на сосуды, так и на психику человека. И чем дольше такое воздействие, тем более вымотанным и раздраженным становится человек. От магнитной активности страдают как метеозависимые, так и здоровые люди.

Как пережить магнитную бурю?

Сделайте утреннюю тренировку – несколько простых упражнений улучшат кровообращение, избавят от стресса и погодной зависимости;

Выполняйте дыхательные упражнения, например, во время ходьбы;

Принимайте контрастный душ, меняя холодную и горячую воду каждые 10-15 секунд.

Кроме того, необходимо полноценно отдыхать, снизить физические нагрузки, по возможности избегать стрессов и придерживаться правил здорового образа жизни.