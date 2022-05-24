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Будет ли магнитная буря 24 мая?

Будет ли магнитная буря 24 мая?

«Одесская жизнь» продолжает информировать своих читателей о предстоящих магнитных бурях, ведь геомагнитные колебания и вспышки на Солнце могут нести угрозу для людей, чей организм ослаблен из-за хронических болезней, а также зависимых от погодных колебаний.
Итак, чего ждать от сегодняшнего дня?

Сегодня, во вторник, 24 мая 2022 года, специалисты прогнозируют повышенную геомагнитную активность и периоды штормовой космической погоды.

Об этом сообщает старший научный сотрудник Одесской обсерватории Радиоастрономического института НАН Украины Михаил Рябов.

В дни магнитных бурь у людей с чувствительностью к геомагнитной обстановке могут наблюдаться повышенное артериальное давление, головные боли, тошнота, отсутствие аппетита. Возможны как проявления агрессии и раздражительности, так и апатия, упадок сил, сонливость.

Чтобы легче перенести этот непростой период, необходимо соблюдать режим дня, спать не менее 7-9 часов в сутки, больше отдыхать, гулять на свежем воздухе. Также врачи советуют отказаться от тяжелой, соленой и острой пищи, минимизировать употребление кофе, алкоголя и энергетических напитков и при этом пить много воды, травяного чая. Также желательно снизить физические и психологические нагрузки.

Отметим, что до конца мая нас ждет еще несколько магнитных бурь разной интенсивности.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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