Будем на связи: в одесских убежищах устанавливают интернет

Одесские коммунальщики совместно со специалистами телекоммуникационной компании TENET устанавливают в бомбоубежищах роутеры с беспроводным интернетом. Об этом сообщили в мэрии города.

К бесплатному интернету через вайфай уже можно подключиться в убежищах, по таким адресам:

ул. Фонтанская дорога, 9б;

ул. Средняя, 9;

ул. Софиевская, 20;

ул. Базарная, 85.

В ближайшее время к сети планируется подключить защитные сооружения по следующим адресам:

Адмиральский проспект 11, 29, 25;

ул. Космонавта Комарова, 6;

ул. Бригадная, 56;

ул. Ивана и Юрия Лип, 1.

Всего за выходные планируется подключить около 40 адресов.

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