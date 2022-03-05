Будем на связи: в одесских убежищах устанавливают интернет

Одесские коммунальщики совместно со специалистами телекоммуникационной компании TENET устанавливают в бомбоубежищах роутеры с беспроводным интернетом.
Об этом сообщили в мэрии города.
К бесплатному интернету через вайфай уже можно подключиться в убежищах, по таким адресам:
- ул. Фонтанская дорога, 9б;
- ул. Средняя, 9;
- ул. Софиевская, 20;
- ул. Базарная, 85.
В ближайшее время к сети планируется подключить защитные сооружения по следующим адресам:
- Адмиральский проспект 11, 29, 25;
- ул. Космонавта Комарова, 6;
- ул. Бригадная, 56;
- ул. Ивана и Юрия Лип, 1.
Всего за выходные планируется подключить около 40 адресов.
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