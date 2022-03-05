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Будем на связи: в одесских убежищах устанавливают интернет

Будем на связи: в одесских убежищах устанавливают интернет

Одесские коммунальщики совместно со специалистами телекоммуникационной компании TENET устанавливают в бомбоубежищах роутеры с беспроводным интернетом.
Об этом сообщили в мэрии города.

Рецепты

К бесплатному интернету через вайфай уже можно подключиться в убежищах, по таким адресам:

  • ул. Фонтанская дорога, 9б;
  • ул. Средняя, 9;
  • ул. Софиевская, 20;
  • ул. Базарная, 85.

В ближайшее время к сети планируется подключить защитные сооружения по следующим адресам:

  • Адмиральский проспект 11, 29, 25;
  • ул. Космонавта Комарова, 6;
  • ул. Бригадная, 56;
  • ул. Ивана и Юрия Лип, 1.

Всего за выходные планируется подключить около 40 адресов.

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Анастасия Епурь ПРОФИЛЬ

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