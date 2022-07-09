Британский премьер ДжонсонUK подал в отставку – украинцы отреагировали с добрым юмором

Анекдот дня: «Привет, Шмулик!» Доброе утро, Одесса! Ну, вот и очередная пятница, и до выходных осталось всего ничего. А чтобы день прошел продуктивно, надо начать его позитивно, советует «Одесская жизнь» и предлагает вашему вниманию новый анекдот. ПОДРОБНЕЕ

Анекдот дня: одесситка пришла в аптеку Доброе утро, одесситы! «Одесская жизнь» желает вам утра доброго (и без противного воя сирен, конечно же) и рабочего дня плодотворного. И да – никогда не унываем и не сдаемся! И не забываем: все плохое, что есть сейчас, ненадолго.

А для зарядки позитивом на предстоящий день ловите наш анекдот. ПОДРОБНЕЕ

Анекдот дня: про утро Розы Марковны Доброе утро Одесса! Рабочая неделя в разгаре. Так что желаем всем хорошо потрудиться, чтобы потом хорошо отдохнуть. ПОДРОБНЕЕ