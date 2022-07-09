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Британский премьер ДжонсонUK подал в отставку – украинцы отреагировали с добрым юмором

Британский премьер ДжонсонUK подал в отставку – украинцы отреагировали с добрым юмором

Премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона называют лучшим другом Украины. После того, как у него на родине потребовали его отставки, украинцы тут же протянули своему другу руку помощи.

Так, Глава ОО «Электронная Демократия» Владимир Фльонц написал, что британского премьера «надо брать».

надо брать

Журналистка Кристина Бердинских напомнила, что сейчас свободна должность в Херсонской ОГА.

бердинских херсон

Комик и музыкант Иван Марунич запостил мем о сборе средств на зарплату Джонсону.

сбор средств

Политолог Николай Давыдюк назвал уход Джонсона с поста премьера Великобритании самой болезненной отставкой в истории Украины.

найболючиша відставка

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