Браконьеры в Одесской области наловили рыбы на 72 тысячи гривен

Так, они провели 14 рейдов и в целом зафиксировали 90 нарушений рыбоохранного законодательства.

Об этом сообщили в Управлении Госрыбагентства в Одесской области.

У браконьеров обнаружили 604 килограмма рыбы, выловленной незаконно. Кроме того, у них забрали 58 запрещенных орудий лова.

В общей сложности государству нанесли ущерба на сумму около 72 тысяч гривен.

На нарушителей составили админпротоколы.

Одесский рыбоохранный патруль просит сообщать о нарушениях по телефону «горячей линии» Управления Госагентства рыбного хозяйства в Одесской области: (098) 798-47-93.

Фото иллюстративное: i0.wp.com

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