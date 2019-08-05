Браконьеры, трепещите: сотрудникам Нацпарка под Одессой разрешили носить оружие

Одесский эколог рассказал о нововведениях в Национальном парке «Тузловские лиманы».

Отныне его сотрудникам будет можно носить огнестрельное оружие. Об этом сообщил эколог Иван Русев на его странице в FB. По его словам, на днях им выдали разрешение впервые в истории существования парка.

Работникам позволят применять оружие исключительно для самообороны. В планах сотрудников — брать его с собой в рейды.

– Уверенно и надежно собираемся пройтись по следам браконьеров с оперативной группой службы госохраны природно-заповедного фонда в связке с журналистами и волонтерами, – отметил Иван Русев. – Впрочем, дай бог, чтобы оружие во время рейдов не понадобилось.

Отметим, что эколог Иван Русев ранее был руководителем НП «Тузловские лиманы». При этом он часто становился жертвой провокаций браконьеров, промышлявших в парке.

Фото:FB Ивана Русева