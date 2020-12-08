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Борьба за экологичность: в Украине могут запретить использование полиэтиленовых пакетов

Борьба за экологичность: в Украине могут запретить использование полиэтиленовых пакетов

Парламентский комитет по вопросам экологии поддержал законопроект, который касается ограничения использования полиэтиленовых пакетов в Украине. Сейчас документ готовится ко второму чтению в Верховной Раде.

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Об этом на своей странице в «Фейсбук» сообщил глава Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов Роман Абрамовский.

Речь идёт о законопроекте №2051-1 «Об ограничении оборота пластиковых пакетов на территории Украины». Предлагается до 1 января 2022 года запретить пакеты толщиной до 50 мкм и оксоразлагаемые пакеты. За их распространение предполагается штраф в размере от 1700 до 3400 гривен. За повторное нарушение штраф уже будет от 3400 до 8500 гривен.

В виде исключения допускается использование пакетов размером до 225х345х450 мм для мяса, рыбы, продуктов из них, а также для сыпучих товаров и льда.

Отметим, что на украинском рынке оксоразлагаемые пакеты представляют как экологичную альтернативу. Но такие пакеты не являются биоразлагаемыми. На 99% они состоят из обычного полиэтилена, а 1% — оксоразлагаемая примесь на основе металлов, ускоряющих распад пакета под воздействием кислорода и солнечного света. При распаде такого кулька остаются мелкие фрагменты – микропластик. Эти частички остаются в грунте и воде и вместе с водой и пищей могут попадать в организм людей.

«В Украине есть мощности для производства биоразлагаемых пакетов, но на них пока нет спроса. Запрет на распространение обычных пластиковых пакетов, кроме чрезвычайно положительного влияния на состояние окружающей среды, будет стимулировать спрос на производство биоразлагаемых пакетов, удешевит их для конечного потребителя. Это позволит производителям применять инновационные технологические процессы и наладить экспорт биоразлагаемых пакетов в страны, где вступил в действие запрет на использование пластиковых пакетов», — говорится в пояснительной записке законопроекта.

 

Марина Анимуцкая
Марина Анимуцкая ПРОФИЛЬ

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