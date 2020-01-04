Борьба с нелегальными АЗС: в Одесской области закрыли 9 заправок, а работу 23-х приостановили

Рейды по автомобильным заправочным станциям (АЗС) совершают правоохранители по приказу премьер-министра Украины Алексея Гончарука. Для этого создают Межведомственные региональные рабочие группы по борьбе с нелегальными АЗС. Такая группа в Одессе уже дала свой результат.

Как сообщает УСИ, о первых результатах рабочей группы шла речь во время заседания Межведомственной региональной рабочей группы по противодействию нелегальному обороту топлива. В данную группу вошли представители Государственной фискальной службы, Службы безопасности Украины и Национальной полиции. А к мобильным группам ещё подключают представителей ГСЧС и ГАСИ.

За неделю инспекторы смогли проверить более шестидесяти заправочных станций. 9 из них закрыли из-за отсутствия разрешительных документов на данный вид деятельности. Но сотрудники некоторых АЗС через время срывали пломбы и продолжали свою работу. Однако их действия пресекала полиция. В целом, по данным фактам уже открыто 5 уголовных производств и выписано 4 административных протокола.

«На 9 АЗС отсутствовали необходимые разрешительные документы. Было изъято 30,5 тонн топлива на общую сумму 882 тысячи гривен. А также было изъято оборудования на общую сумму 2 миллиона 380 тысяч гривен», – рассказал глава Одесской государственной администрации Максим Куцый.

Дополнительные пять рабочих дней дали 8 станциям для предоставления документов. В случае, если они не докажут законность своей деятельности, то АЗС закроют через суд и конфискуют имущество. Такую же отсрочку для устранения нарушений дали пятнадцати заправочным станциям, которые нарушали организацию дорожного движения.

Сейчас проверяют еще 23 АЗС, которые только в случае предоставления законных оснований своей работы смогут продолжить свою деятельность.

По информации источников межведомственной группы, на территории Одесской области работает 50 нелегальных заправок. Выявляют сейчас незаконные АЗС по всей Украине. Пока что лидером по количеству закрытых заправок является Львов – там прекратили свою деятельность 50 автомобильных заправок.

Фото: УНИАН

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