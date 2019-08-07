fbpx

Новости Одессы и Одесской области

Большие долги: зимой Одесса может остаться без отопления?

Большие долги: зимой Одесса может остаться без отопления?

Общая задолженность АО «Одесская ТЭЦ» и КП «Теплоснабжение города Одессы» достигла 1,7 миллиарда гривен. Это ставит под угрозу теплоснабжение города предстоящей зимой.

Об этом сообщает пресс-служба «Нафтогаза».

В частности, задолженность Одесской ТЭЦ перед НАК «Нафтогаз Украины» составляет 840,9 млн грн. График погашения задолженности ТЭЦ выполняется только на 74%. Для того, чтобы иметь возможность в дальнейшем покупать газ у «Нафтогаза», Одесская ТЭЦ должна заплатить не менее 161 млн грн.

В свою очередь, КП «Теплоснабжение города Одессы» задолжало «Нафтогазу» 836 млн грн. Минимум, который сегодня должна погасить компания, составляет 222,4 млн грн.

Мы обратились в КП «Теплоснабжение города Одессы» за комментарием. В коммунальном предприятии нас заверили, что бояться нечего.

– Ситуация под контролем, отметили там. – Срыв отопительного сезона нам не грозит.

В то же время руководство ТГО обращается к одесситам с просьбой погасить долги за потребленное тепло.

Фото: budport.com.ua

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Галина Полищук
Галина Полищук
AUTHOR
ПРОФИЛЬ

Выскажите ваше мнение. Это важно.

avatar
500
  Подписаться  
Сообщать о

Еще по теме

Все новости

Выбор редакции

Загрузка...

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети

Наши партнеры

   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    

Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наверх
© 2009-2019, Центр медиа. Все права защищены.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить