Большие долги: зимой Одесса может остаться без отопления?

Общая задолженность АО «Одесская ТЭЦ» и КП «Теплоснабжение города Одессы» достигла 1,7 миллиарда гривен. Это ставит под угрозу теплоснабжение города предстоящей зимой.

Об этом сообщает пресс-служба «Нафтогаза».

В частности, задолженность Одесской ТЭЦ перед НАК «Нафтогаз Украины» составляет 840,9 млн грн. График погашения задолженности ТЭЦ выполняется только на 74%. Для того, чтобы иметь возможность в дальнейшем покупать газ у «Нафтогаза», Одесская ТЭЦ должна заплатить не менее 161 млн грн.

В свою очередь, КП «Теплоснабжение города Одессы» задолжало «Нафтогазу» 836 млн грн. Минимум, который сегодня должна погасить компания, составляет 222,4 млн грн.

Мы обратились в КП «Теплоснабжение города Одессы» за комментарием. В коммунальном предприятии нас заверили, что бояться нечего.

– Ситуация под контролем, отметили там. – Срыв отопительного сезона нам не грозит.

В то же время руководство ТГО обращается к одесситам с просьбой погасить долги за потребленное тепло.

Фото: budport.com.ua