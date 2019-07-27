Большегрузам в Одессе запретят проезд по улице Хуторской

Грузовики от Объездной дороги в направлении Одесского порта отныне будут следовать по Балтской дороге вместо Хуторской.

Об этом рассказал мэр Одессы Геннадий Труханов во время совещания на тему строительства дороги «Хаджибей-2».

В качестве варианта с объездом для большегрузного транспорта, идущего в порт и обратно, предложено движение по Балтской дороге. В ближайшее время на данной улице будут установлены дополнительные дорожные знаки и камеры видеонаблюдения. Объезд по Балтской дороге удобен тем, что вдоль нее, в основном, находятся промышленные предприятия и поля, а не многочисленные жилые дома.

Об изменении схемы движения водители будут проинформированы знаками, а также информационными табличками о пути следования и необходимости снижения скорости. За ситуацией обещает следить патрульная полиция.

ФБ: dispetcher-gruzoperevozok.info