Масштабные отключения света запланированы сегодня в Одессе

Подразделения «Одессаоблэнерго» запланировали сегодня отключения света в разных районах города для проведения ремонтных работ. Возможны в течение дня также аварийные отключения.

С 09:00 до 10:00 и с 16:00 до 17:00 свет отключат в домах по адресам:

1-й Юбилейный пер., 1, 3, 4, 5, 6

Агрономическая улица, 3, 13, 15, 17, 19, 21, 21а, 11

Куницы улица, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17

Михаила Грушевского улица, 50а, 52, 43, 43А, 47, 45/3, 45

Одесская улица, 58/4, 58/12, 58/7, 58/1, 50, 54, 58/6, 58/2, 58/10, 52, 58/3, 12, 58/9, 58/5

Нефтяников пер., 3, 4, 9а, 8Б, 8а, 5, 4а, 6, 7, 8, 9

Промышленная ул., 30, 32г, 30д, 30б, 32е, 28а, 32д, 32б, 32, 30в, 32а, 32в, 28б, 30г

Проценко ул., 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 2а, 1а, 10а, 18/20, 44, 42а, 44/1, 40, 42, 46, 44а, 48

Сергея Ядова ул., 8, 12, 14, 18, 20, 26, 49, 51, 53, 55, 59, 61, 63а, 61а, 63, 49А, 61б

Социальная ул., 12

Шилова ул., 2б, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 19а, 2а, 16, 23а, 11а, 3а, 17, 19, 21, 23, 28, 27, 29, 42а, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40

Ярослава Галана ул., 16а, 9, 12, 14, 16, 18, 20а, 20, 18а, 9а/, 9а, 22, 24, 15, 28, 30, 32, 34, 36

С 09:00 до 17:00 свет отключат в жилых домах по таким адресам:

10-й Черноморский пер., 7а, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5а, 1а, 13а, 5б, 6а, 10а, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20

13-й Черноморский пер., 1, 2, 4, 5, 6, 3а, 5а, 14а, 11а, 31а, 39а, 10а, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 121

1-й Балтский пер., 1а, 1, 3, 5, 7, 9, 11

1-й Черноморский пер., 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 15А, 19, 36а, 32/2, 44а, 42б, 12а, 6а, 19а, 21, 22, 24, 26, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44

2-й Балтский пер., 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 10а, 1а, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 30, 32, 12а

2-й Черноморский пер., 23, 3а, 20, 10, 14, 4, 1а, 27, 18, 3, 28, 17, 30, 9, 22а, 34, 2, 16а, 8, 1, 16, 26, 26а, 29, 21, 18а, 6, 13, 7, 24, 11, 22, 12, 5, 32, 25

2-я Пересыпская ул., 32, 34

3-й Балтский пер., 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 3а, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 214

3-й Черноморский пер., 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 32а, 18а, 5а, 17, 28А, 16а, 5б, 24а, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34

3-я Пересыпская, 19, 21, 23, 25, 27

3-я Суворовская ул., 109/2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 109а, 8, 109/1, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 20, 109

4-й Балтский пер., 2, 4, 5, 6, 8, 6/3, 10, 11, 12, 14, 9/11

4-й Черноморский пер., 1, 2, 3, 15А, 41/А, 2А, 4, 32/А, 10А, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 39, 41, 43

4-я Суворовская ул., 2А1, 1, 2, 1а, 2а, 14а, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18

5-й Балтский пер., 19а, 7, 8, 10, 12а, 12, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25

5-й Черноморский пер., 3, 19/10, 6, 19/10, 10, 8, 2, 11, 4, 7, 13, 1, 5

5-я Суворовская ул., 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23

6-й Балтский пер., 1, 3, 4, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 21/а, 29А, 31А, 16А, 23, 31б, 18А, 24, 26, 28, 29, 30, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47

7-й Балтский пер., 9а, 1, 2, 8А, 9б, 12а, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14

7-й Черноморский пер., 2, 3, 6, 7, 6А

7-я Пересыпская ул., 31А, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 50а, 14/1, 10а, 14а, 30а, 32, 23а, 46А, 14б, 33, 36, 38, 42, 46, 48, 50

8 Марта ул., 42, 44, 46, 48, 50, 52, 56, 60, 63, 66, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 77/1, 77Е, 81А, 94, 74а, 77/5, 67Б, 46А, 74Б, 80А, 77в, 85А, 77К, 67А, 95А, 77Д, 99А, 95, 96, 97, 99, 100, 101, 103, 77/1, 77/4, 77/6

8-й Балтский пер., 1, 2, 3, 4а, 5, 6, 9, 11, 9а, 7

8-й Черноморский пер., 1, 6, 7, 8, 9, 10, 19а, 36а, 34а, 9а, 44а, 13, 15, 21, 23, 26, 30, 34, 36, 37, 38, 44, 46, 48, 52, 54

9-й Черноморский пер., 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18

Адмиральский проспект, 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 16А, 18, 1а, 6А, 23, 1б, 27, 22, 19, 25, 29, 20, 21, 30, 24

Академика Глушко проспект, 1а, 1, 1в, 11а, 1/3, 1/2, 1/1, 1б, 3, 5, 7, 9, 11, 5а

Академика Филатова ул., 58/2, 52/2

Багрицкого ул., 3А, 1, 3, 4, 6, 8, 10, 8а

Большевистский пер., 3, 6, 7, 8/1, 4, 5, 10

Бригадная ул., 58, 141Г, 129, 56, 62, 56/1, 133, 141В, 119, 131, 123/1, 125, 60, 135, 127, 141Б, 137, 121, 141А, 123/2, 129А, 141, 123, 137б, 139

Венгерская ул., 2, 3

Генерала Швыгина ул., 4, 6, 8А, 2, 8

Героев-Пограничников ул., 2

Доковая ул., 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 13А, 9/1, 14, 16, 17, 20, 21

Жевахова гора, 22, 30, 81

Жевахова ул., 4, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 11/1, 43/1, 49/1, 4а, 61а, 53/3, 21а, 53/2, 13, 45/2, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 32, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 67

Контр-адмирала Лунина ул., 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 13

Кропивницкого ул., 18/22, 11, 14, 9А, 9

Локомотивная ул., 1, 3, 1а, 23а, 7, 9, 15, 17, 21, 25, 27

Люстдорфская дорога, 168/1, 12, 166/1, 172/1, 170А, 18а, 18/6а, 14, 16, 18, 20, 22, 162, 164, 166, 168, 170

Маршала Малиновского ул., 43, 45, 47

Неделина ул., 109

Новаторов ул., 13, 15, 17

Палубная ул., 7, 10-А, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10

Палубный пер., 1, 2, 3, 4, 5

Преображенская ул., 23

Профессора Карышковского ул., 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 4/2, 14А, 38, 8А, 17а, 30а, 23А, 22а, 12/14, 25/27, 23Б, 47а, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 58, 60

Рыночная ул., 7

Садовая ул., 11, 13, 15, 17, 19, 21

Соборная площадь, 2, 4, 6

Судостроительная ул., 5, 7, 9, 13, 15, 19, 21

Танкерная ул., 4, 5, 6/1, 6А, 9/2А, 7, 8, 9, 11, 13, 14

Трудовая ул., 7, 9

Фонтанская дорога, 12, 12/3, 12д, 12Б, 12Г, 12А, 12/9, 12/10, 12/7, 12/8

Хвойный пер., 10/4, 2, 4, 10, 2А, 12, 10/2, 27/1, 15, 16, 17, 19, 20, 23, 25, 27, 10/3

Шклярука ул., 15б, 13, 15, 15а, 15-В

Щеголева ул., 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 22/1, 18, 20, 21, 23, 24, 26, 10/1.

С 09:00 до 18:00 – по адресам:

Новомосковская дорога, 19

Светлый пер., 8, 14, 13а, 11

Северный пер., 14

Тенистая ул., 6А/14, 6/10, 612, 6/11, 6.