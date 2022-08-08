Больницы Одесской области оборудуют бомбоубежищами и артезианками

Бомбоубежища должны появиться в больницах Одещины. А на случай проблем с водой их оборудуют артезианскими скважинами.

Об том сказано в сообщении пресс-службы Одесской военной администрации.

А организация «Международный медицинский корпус» (MedicalCorps) берется помочь нашему региону осуществить этот крупный проект.

Сегодня в Одессе на эту тему провели переговоры начальник Одесской областной военной администрации Максим Марченко и представители MedicalCorps.

Замдиректора по операционной деятельности Стипе Муслим и медицинский координатор организации Кашиф Ислам подтвердили свои намерения начать работы по оборудованию, больниц области бомбоубежищами и обеспечению в них работы автономных артезианских скважин с системами очистки воды.

Еще MedicalCorps поможет сельским амбулаториям с необходимым оборудованием и медикаментами, посодействует с недостроенными амбулаториям в Одесской области.