Более 1200 зданий в Одессе уже подключили к отоплению

Отопительный сезон в Одессе официально стартовал 1 ноября, а на сегодняшний день в городе начали выработку тепла 100 котельных.
Как сообщает пресс-служба Одесского горсовета, тепло подают в больницы, садики и школы, а также в жилые дома. От момента запуска котельной до подачи тепла на объекты проходит от суток до недели (это связано с технологией процесса).
Всего на обслуживании КП «Теплоснабжение города Одессы» находятся 153 котельные. На утро 4 ноября подача тепла началась в 1278 объектах (Киевский район – 443, Малиновский – 412, Суворовский – 180, Приморский – 243).
В пресс-службе мэрии отметили, что если тепло подано, а теплоноситель не поступил к потребителю, то причиной этому может быть завоздушенность батареи или перекрытие задвижек. В таком случае необходимо обратиться в компанию, обслуживающую дом.
Номера телефонов коммунальных служб для обращений граждан в случае возникновения аварийных ситуаций (круглосуточно):
- «Фонтанский» 705-75-42;
- «Порто-Франковский» 701-17-60;
- «Черемушки» 705-33-11;
- «Хмельницкий» 705-79-69, 765-00-50;
- «Вузовский» 705-90-69;
- «Черноморский» 705-33-55, 705-33-53, 705-33-48;
- «Пересыпский» 793-78-60;
- УК «Суворовский» 15-01 или 755-15-01.
При этом следует отметить, что температура воздуха в Одессе днем 4 ноября составляет 17 градусов.
Фото: Stroyday