Более 1200 зданий в Одессе уже подключили к отоплению

Отопительный сезон в Одессе официально стартовал 1 ноября, а на сегодняшний день в городе начали выработку тепла 100 котельных.

Как сообщает пресс-служба Одесского горсовета, тепло подают в больницы, садики и школы, а также в жилые дома. От момента запуска котельной до подачи тепла на объекты проходит от суток до недели (это связано с технологией процесса).

Всего на обслуживании КП «Теплоснабжение города Одессы» находятся 153 котельные. На утро 4 ноября подача тепла началась в 1278 объектах (Киевский район – 443, Малиновский – 412, Суворовский – 180, Приморский – 243).

В пресс-службе мэрии отметили, что если тепло подано, а теплоноситель не поступил к потребителю, то причиной этому может быть завоздушенность батареи или перекрытие задвижек. В таком случае необходимо обратиться в компанию, обслуживающую дом.

Номера телефонов коммунальных служб для обращений граждан в случае возникновения аварийных ситуаций (круглосуточно):

«Фонтанский» 705-75-42;

«Порто-Франковский» 701-17-60;

«Черемушки» 705-33-11;

«Хмельницкий» 705-79-69, 765-00-50;

«Вузовский» 705-90-69;

«Черноморский» 705-33-55, 705-33-53, 705-33-48;

«Пересыпский» 793-78-60;

УК «Суворовский» 15-01 или 755-15-01.

При этом следует отметить, что температура воздуха в Одессе днем 4 ноября составляет 17 градусов.

Фото: Stroyday