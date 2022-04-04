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Блэкаут в Одессе: без света осталась часть Таирова

Блэкаут в Одессе: без света осталась часть Таирова

Сегодня, в понедельник, 4 апреля 2022 года, часть Одессы осталась без электричества. Как это объясняют в компании «ДТЭК Одесские электросети»?

По сообщению Телеграм-канала одесской мэрии «Одеса Офiцiйно», помимо Приморского и Суворовского районов, частичный блэкаут затронул и часть микрорайона Таирова. В частности, света нет по пр. Академика Глушко, улицам Академика Королева, Левитана и других прилегающих к ним улицах.

По данным энергетиков компании «ДТЭК Одесские электросети» света нет из-за аварийного отключения линии.

Восстановить электроснабжение обещают сегодня в течение дня.

Проверить свой адрес одесситы могут на сайте компании.

Ранее «Одесская жизнь» сообщала, что без света 4 апреля осталась часть Большого Фонтана, а также жители нескольких улиц на поселке Котовского.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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