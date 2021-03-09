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Блэкаут в Одессе 10 марта: чьи дома останутся без электричества?

Блэкаут в Одессе 10 марта: чьи дома останутся без электричества?

Завтра, в среду, 10 марта, в Одессе из-за очередных плановых работ могут остаться без электроснабжения более 40 улиц в разных районах города.
Об этом проинформировали в компании «ДТЭК Одесские электросети».

Как «подрихтовать» фигуру. Время готовиться к летней одежде и пляжным нарядам. 

В частности, света не будет по таким адресам:

1-й Хрустальный переулок, 1/1, 1/2, 1/7, 1а, 2, 2б, 6, 10, 13

С 09:00 до 19:00;

5-я линия Марии Демченко, 61а

С 09:00 до 17:00;

Академика Глушко проспект, 6а, 6в, 10, 12

С 13:00 до 17:00;

Академика Королева улица, 37, 37а

С 13:00 до 17:00;

Аркадиевский переулок, 14/5

С 09:00 до 19:00;

Атамана Головатого улица, 44, 62

С 09:00 до 17:00;

Атамана Чепиги улица, 83, 104

С 09:00 до 17:00;

Веры Инбер улица, 2, 4, 7, 8, 9, 10

С 10:00 до 17:00;

Виноградный тупик, 1, 3, 3/5, 3а, 5, 7

С 09:00 до 17:00;

Гагаринский переулок, 31

С 09:00 до 19:00;

Ивана Франко улица, 28, 40в2, 29, 29/2, 29а, 29б1, 29б2, 31, 32, 33, 33а, 34, 34а, 28а, 35а, 36а, 37, 37/2, 38, 38б, 39а, 40а, 40б, 40б1, 40в, 35

С 09:00 до 19:00;

Каманина улица, 1а, 1, 21, 22, 23, 24, 19а/1, 20а, 1е, 25, 22/1, 22/4, 22/8, 1б, 22а, 22в, 22н, 1/27, 23/3, 23б, 23в, 23д, 19а, 24/1, 24а, 24б, 22/9

С 09:00 до 19:00;

Картамышевская улица, 12, 14

С 09:00 до 19:00;

Клубничная улица, 6, 20

С 09:00 до 19:00;

Клубничный переулок, 1а, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 13, 20, 21, 23, 25, 27, 6а, 6б, 15а, 3/1, 7а, 21-23, 8а, 24/2, 24/3, 24/4, 24а, 5а, 25а, 29, 12а

С 09:00 до 19:00;

Клубничный переулок, 8в, 10, 17, 19, 31, 17/4, 17/47, 17/6, 17/6а, 174, 17б, 17в, 17Г, 17/1, 19а, 19б, 19в, 17/3, 17а

С 09:00 до 17:00;

Кольцевая улица, 1, 8, 8/8, 8а, 9, 9а

С 09:00 до 19:00;

Кондрашина улица, 25, 43а, 29, 31, 31а, 33, 27, 37, 39а, 41, 43, 35

С 09:00 до 19:00;

Косвенная улица, 90

С 09:00 до 19:00;

Люстдорфская дорога, 155, 158/1, 158/2

С 13:00 до 17:00;

Морской переулок, 2, 12, 25, 29, 29а

С 09:00 до 19:00;

Обсерваторный переулок, 2/4, 6

С 10:00 до 17:00;

Педагогическая улица, 25, 27, 29, 52, 56, 58, 541, 542, 543, 562, 25/2, 25/20, 25/21, 25/22, 25/23, 25/24, 25/25, 25/26, 25/27, 25/28, 25/29, 25/3, 25/30, 25/31, 25/32, 25/33, 25/34, 25/35, 25/36, 25/37, 25/38, 25/39, 25/4, 25/40, 25/10, 25/42, 25/43, 25/44, 25/45, 25/47, 25/49, 25/5, 25/50, 25/51, 25/52, 25/53, 25/54, 25/55, 25/56, 25/57, 25/58, 25/59, 25/6, 25/60, 25/61, 25/62, 25/7, 25/8, 563, 25/11, 25/12, 52а, 25/14, 25/15, 25/16, 25/17, 25/18, 25/19, 25/41

С 09:00 до 17:00;

Педагогическая улица, 16, 52, 16/16а, 16а, 18, 20

С 09:00 до 19:00;

Педагогический переулок, 3/1, 3/2, 3/3, 3/4

С 09:00 до 17:00;

переулок Ивана Франко, 12, 14, 15, 16, 17, 19

С 09:00 до 19:00;

переулок Каманина, 1/2, 2, 2в, 3, 4

С 09:00 до 19:00;

переулок Леваневского, 9

С 09:00 до 17:00;

переулок Павла Кравцова, 2

С 09:00 до 17:00;

Петрашевского улица, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 19

С 09:00 до 19:00;

Посмитного улица, 6, 8, 9, 10, 12, 16, 18, 19, 8/1, 10/12, 6/3, 10/3, 10а, 1012, 12а, 9а, 9б/1, 9діл.3, 19а, 10/12/37

С 09:00 до 17:00;

Посмитного улица, 1/1, 5, 7, 7а, 20, 22, 33, 9а, 9в, 10/121, 92

С 09:00 до 19:00;

Средняя улица, 45

С 09:00 до 19:00;

Тенистая улица, 24, 26, 28, 30б, 32

С 09:00 до 19:00;

тупик Байкал, 2, 4, 6, 8

С 09:00 до 17:00;

тупик Леваневского, 9, 9а

С 09:00 до 17:00;

Университетский переулок, 1, 2, 4, 4б, 6б

С 09:00 до 19:00;

Фонтанская дорога, 43, 45, 47, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 55/1, 55а, 55а/1, 55в, 55в/1, 55г, 51 а, 55ж, 51а, 57а, 51б, 59а, 16/1, 16/2, 16/3, 16/4, 16/5, 16/6, 59/1, 59а, 47б, 55д

С 09:00 до 19:00;

Хрустальный переулок, 1/8-9, 2, 2а, 3, 4, 8а

С 09:00 до 19:00;

Черноморская улица, 2, 14в, 2б, 2в, 4, 8, 2а, 14/2, 14/3, 14а, 14б, 14

С 10:00 до 17:00;

Черноморского Казачества улица, 56, 58, 71, 73, 75, 79/81, 83, 85, 87, 89, 91, 93

С 09:00 до 17:00;

Чумацкая улица, 7, 41

С 09:00 до 17:00;

Штурвальная улица, 3, 5, 7, 9, 9/1, 11, 11а, 13, 13а

С 09:00 до 19:00;

Экономический переулок, 1, 3, 5

С 09:00 до 19:00.

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