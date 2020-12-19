Блэкаут по-одесски: кто останется без света в воскресенье?

Завтра, в воскресенье, 20 декабря, в Одессе из-за плановых работ останутся без электроснабжения десятки улиц и тысячи домов.
По данным компании «Одессаоблэнерго», света не будет по таким адресам:
10-я Линия на жилом массиве, 19, 19б, 21, 22, 23, 24
С 09:00 до 17:00;
36-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги, 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13а, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25/1, 25/2, 26, 27, 28, 29, 2, 30, 30а, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43а, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 59, 59а
С 09:00 до 17:00;
37-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги, 1, 2, 3, 3а, 3в, 3г, 4, 5, 6, 6а, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18а, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 29/3, 30, 30/1, 31, 31а, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 39а
С 09:00 до 17:00;
38-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги, 1, 2, 3, 3а, 6, 8, 12, 14, 16а
С 09:00 до 17:00;
39-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги, 1, 1а, 2, 3, 4, 4а, 4а1, 5, 6, 7, 8, 8а, 9, 10, 10а, 11, 12, 14, 16, 30
С 09:00 до 17:00;
4-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги, 25, 29, 31, 31/1, 33, 50, 50/1, 50/3
С 09:00 до 17:00;
40-я Линия на жилом массиве, 1, 3, 5
С 09:00 до 17:00;
41-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 26
С 09:00 до 17:00;
42-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6а, 7, 10, 10а, 12, 14, 16
С 09:00 до 17:00;
43-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8а,10, 11, 11а, 12, 12а, 13, 14, 14а, 16, 17, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 34, 36
С 09:00 до 17:00;
44-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18а, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 35/1, 36, 37, 39, 41, 43а, 45, 47, 49, 51
С 09:00 до 17:00;
45-я Линия на жилом массиве, 1, 1а, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8а, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 20, 22, 28, 30, 32, 34, 36
С 09:00 до 17:00;
46-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги, 1, 2, 2а, 3, 4, 4а, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11а, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 29, 31, 35
С 09:00 до 17:00;
47-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 15/1, 14, 15, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 26
С 09:00 до 17:00;
48-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги, 1, 2б, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9а, 10, 10а, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28
С 09:00 до 17:00;
49-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9а, 10, 11, 11а, 12, 13, 14, 15, 16, 16а, 17, 18, 19, 20, 20а, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27
С 09:00 до 17:00;
5-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги, 26, 28, 30, 32, 34
С 09:00 до 17:00;
50-я Линия на жилом массиве, 1, 2, 3, 3а, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 15а, 16, 16д, 17, 18, 20, 20а, 22, 23, 23а, 24, 25, 26, 28
С 09:00 до 17:00;
51-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги, 1, 2, 3/1, 3/2, 4, 6, 7, 8, 8а, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27
С 09:00 до 17:00;
52-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги, 1, 1а, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9а, 10, 12, 13, 24а, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 24а, 25, 26, 28, 30
С 09:00 до 17:00;
53-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги, 2, 3, 3а, 4, 4б, 5, 6, 6а, 7, 8, 8а, 9, 11, 12, 12а, 14, 15, 16, 16а, 17, 17а, 17в, 18, 19, 21, 23, 27, 27а, 29, 291
С 09:00 до 17:00;
54-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги, 1, 3, 5, 7, 15
С 09:00 до 17:00;
55-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги, 1, 3, 5, 7
С 09:00 до 17:00;
6-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги, 25, 25/1, 26, 26а, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 32а, 33б, 33/2, 34, 35, 36
С 09:00 до 17:00;
7-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги, 3, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 36а
С 09:00 до 17:00;
7-я Суворовская улица, 15, 43, 49, 51
С 09:00 до 17:00;
8-я Линия на жилом массиве, 25, 27, 28, 29, 30, 26, 31а, 31б, 32, 33, 34, 35, 35а
С 09:00 до 17:00;
9-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги, 25, 26, 26а, 27, 28, 29, 29а, 30, 31, 31а, 32, 33, 33а, 34, 35, 35а, 36, 37, 38
С 09:00 до 17:00;
Вишнёвая улица, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 3а, 16/1, 16а, 16б, 20, 4а, 10/10, 10/12, 40б, 40а, 35д, 35а, 29а, 26а, 28а, 27а, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 36, 37, 39, 40, 41, 43
С 09:00 до 17:00;
Вишнёвый переулок, 2а, 4, 4а, 6, 6а, 8, 10, 12а, 14, 14а
С 09:00 до 17:00;
Демьянова улица, 1, 13а, 3, 4, 4а, 5, 6, 7, 2, 8а, 9, 10, 11, 12, 12а, 13, 8
С 09:00 до 17:00;
Днепровская улица, 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 23а, 30, 27а, 24а, 20а, 25а, 50а, 46а, 38а, 33а, 37а, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51
С 09:00 до 17:00;
Добровольского проспект, 1а, 3, 4, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 11а, 3а, 24/1, 32, 25а, 25б, 1б, 57/1, 33а, 46а, 40а, 33, 34, 35, 36, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 55, 57, 59, 61
С 09:00 до 17:00;
Донецкая улица, 1, 1а, 2, 3, 4
С 09:00 до 17:00;
Жолио-Кюри улица, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 2а, 13/1, 13а, 14, 14гар, 24а, 17а/с5, 17а, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26
С 09:00 до 17:00;
Капитана Кузнецова улица, 71а, 73, 75, 76, 78, 76/1, 81, 71б, 82, 83, 84, 86, 88, 90
С 09:00 до 17:00;
Керченская улица, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 12а, 18а, 18б, 19, 19а, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32, 34
С 09:00 до 17:00;
Конноармейская улица, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 3а, 10а, 21а, 7а, 23а, 23б, 23в, 5а, 24а, 18а, 28, 19/1, 2а, 47/1, 39а, 30а, 37а, 31а, 36а, 34а, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57
С 09:00 до 17:00;
Курская улица, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 19а, 47, 8а, 30а, 15а, 11а, 16а, 44а, 7а, 45а, 18а, 9а, 89а, 81а, 80а, 77а, 51а, 75а, 70а, 53б, 69б, 67а, 64а, 58а, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 97
С 09:00 до 17:00;
Леси Украинки улица, 1, 86а, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12а, 13, 14, 15, 1а, 18, 19, 19а, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 32, 32а, 34, 17
С 09:00 до 17:00;
Ломоносова улица, 13, 13а, 14, 15, 16, 18
С 09:00 до 17:00;
Луцкая улица, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 85, 87, 95, 99, 101, 103, 107, 113, 115, 117, 119, 120, 121, 123, 125, 129, 133, 85а, 135, 59а, 95а, 119а, 97/1, 97/2, 121а, 121б, 41а, 7а, 29а, 129а, 25а, 133а, 61а
С 09:00 до 17:00;
Мелитопольская улица, 1, 58б, 3, 5, 7, 9, 9а, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15а, 16, 17, 18, 19, 19/1, 19/2, 20, 1б, 21/1, 21/2, 21/3, 22, 24, 24а, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 36а, 46, 46в, 54, 56, 58, 58а, 21
С 09:00 до 17:00;
Мицкевича улица, 1, 2, 2а, 2б, 3, 4, 5, 5а, 6, 7, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 24а, 26, 35
С 09:00 до 17:00;
Песочная улица, 1, 2, 3, 148а, 138а, 126а, 86б, 80а, 4, 64а, 60а, 58б, 58а, 48а, 46а, 42а, 36/38, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 60, 64, 66, 74, 76, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 96, 98, 100, 102, 104, 106, 108, 112, 114, 116, 118, 120, 122, 126, 130, 132, 134, 136, 138, 144, 146, 152, 154, 156, 158, 160, 164, 166, 172
С 09:00 до 17:00;
Победы улица, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 23а, 5а, 21а, 16а, 26а, 26б, 36, 35а, 28а, 79а, 37а, 59а, 47б, 45а, 44а, 43а, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87
С 09:00 до 17:00;
Раздольная улица, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 72, 43а, 74, 31а, 53а, 45а, 65/1, 3а, 32а, 41б, 41а, 69а, 49а, 2а, 39а
С 09:00 до 17:00;
Ракетная улица, 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 18
С 09:00 до 17:00;
Рельефная улица, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 12а, 5а, 18а, 17а, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35
С 09:00 до 17:00;
Ростовская улица, 1, 19а, 5, 7, 9, 11, 3, 13, 15, 17, 17а, 19, 12
С 09:00 до 17:00;
Серогодского улица, 1, 2, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 731, 37а, 69а, 15а, 56/58, 39а
С 09:00 до 17:00;
Симферопольская улица, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15а, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24
С 09:00 до 17:00;
Соляная улица, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 10а, 2а, 1б, 3а, 21а, 3б, 8а, 8в, 26, 25а, 1а, 81а, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 79, 81, 83, 85
С 09:00 до 17:00;
Степовая улица, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9а, 10, 11, 12, 14
С 09:00 до 17:00;
Центральная улица, 2, 3, 3а, 3б, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38
С 09:00 до 17:00;
Шестакова улица, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 27а, 35а, 17а, 37а, 10а, 31а, 41а, 81/2, 49а, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 87, 89, 91, 93
С 09:00 до 17:00;
Яблочная улица, 1, 1а, 1б, 2, 3, 4
С 09:00 до 17:00.