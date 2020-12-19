Новости Одессы и Одесской области

Блэкаут по-одесски: кто останется без света в воскресенье?

Блэкаут по-одесски: кто останется без света в воскресенье?

Завтра, в воскресенье, 20 декабря, в Одессе из-за плановых работ останутся без электроснабжения десятки улиц и тысячи домов.

У нас есть Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!

По данным компании «Одессаоблэнерго», света не будет по таким адресам:

10-я Линия на жилом массиве, 19, 19б, 21, 22, 23, 24

С 09:00 до 17:00;

36-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги, 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13а, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25/1, 25/2, 26, 27, 28, 29, 2, 30, 30а, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43а, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 59, 59а

С 09:00 до 17:00;

37-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги, 1, 2, 3, 3а, 3в, 3г, 4, 5, 6, 6а, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18а, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 29/3, 30, 30/1, 31, 31а, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 39а

С 09:00 до 17:00;

38-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги, 1, 2, 3, 3а, 6, 8, 12, 14, 16а

С 09:00 до 17:00;

39-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги, 1, 1а, 2, 3, 4, 4а, 4а1, 5, 6, 7, 8, 8а, 9, 10, 10а, 11, 12, 14, 16, 30

С 09:00 до 17:00;

4-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги, 25, 29, 31, 31/1, 33, 50, 50/1, 50/3

С 09:00 до 17:00;

40-я Линия на жилом массиве, 1, 3, 5

С 09:00 до 17:00;

41-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 26

С 09:00 до 17:00;

42-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6а, 7, 10, 10а, 12, 14, 16

С 09:00 до 17:00;

43-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8а,10, 11, 11а, 12, 12а, 13, 14, 14а, 16, 17, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 34, 36

С 09:00 до 17:00;

44-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18а, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 35/1, 36, 37, 39, 41, 43а, 45, 47, 49, 51

С 09:00 до 17:00;

45-я Линия на жилом массиве, 1, 1а, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8а, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 20, 22, 28, 30, 32, 34, 36

С 09:00 до 17:00;

46-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги, 1, 2, 2а, 3, 4, 4а, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11а, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 29, 31, 35

С 09:00 до 17:00;

47-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 15/1, 14, 15, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 26

С 09:00 до 17:00;

48-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги, 1, 2б, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9а, 10, 10а, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28

С 09:00 до 17:00;

49-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9а, 10, 11, 11а, 12, 13, 14, 15, 16, 16а, 17, 18, 19, 20, 20а, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27

С 09:00 до 17:00;

5-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги, 26, 28, 30, 32, 34

С 09:00 до 17:00;

50-я Линия на жилом массиве, 1, 2, 3, 3а, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 15а, 16, 16д, 17, 18, 20, 20а, 22, 23, 23а, 24, 25, 26, 28

С 09:00 до 17:00;

51-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги, 1, 2, 3/1, 3/2, 4, 6, 7, 8, 8а, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27

С 09:00 до 17:00;

52-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги, 1, 1а, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9а, 10, 12, 13, 24а, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 24а, 25, 26, 28, 30

С 09:00 до 17:00;

53-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги, 2, 3, 3а, 4, 4б, 5, 6, 6а, 7, 8, 8а, 9, 11, 12, 12а, 14, 15, 16, 16а, 17, 17а, 17в, 18, 19, 21, 23, 27, 27а, 29, 291

С 09:00 до 17:00;

54-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги, 1, 3, 5, 7, 15

С 09:00 до 17:00;

55-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги, 1, 3, 5, 7

С 09:00 до 17:00;

6-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги, 25, 25/1, 26, 26а, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 32а, 33б, 33/2, 34, 35, 36

С 09:00 до 17:00;

7-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги, 3, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 36а

С 09:00 до 17:00;

7-я Суворовская улица, 15, 43, 49, 51

С 09:00 до 17:00;

8-я Линия на жилом массиве, 25, 27, 28, 29, 30, 26, 31а, 31б, 32, 33, 34, 35, 35а

С 09:00 до 17:00;

9-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги, 25, 26, 26а, 27, 28, 29, 29а, 30, 31, 31а, 32, 33, 33а, 34, 35, 35а, 36, 37, 38

С 09:00 до 17:00;

Вишнёвая улица, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 3а, 16/1, 16а, 16б, 20, 4а, 10/10, 10/12, 40б, 40а, 35д, 35а, 29а, 26а, 28а, 27а, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 36, 37, 39, 40, 41, 43

С 09:00 до 17:00;

Вишнёвый переулок, 2а, 4, 4а, 6, 6а, 8, 10, 12а, 14, 14а

С 09:00 до 17:00;

Демьянова улица, 1, 13а, 3, 4, 4а, 5, 6, 7, 2, 8а, 9, 10, 11, 12, 12а, 13, 8

С 09:00 до 17:00;

Днепровская улица, 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 23а, 30, 27а, 24а, 20а, 25а, 50а, 46а, 38а, 33а, 37а, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51

С 09:00 до 17:00;

Добровольского проспект, 1а, 3, 4, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 11а, 3а, 24/1, 32, 25а, 25б, 1б, 57/1, 33а, 46а, 40а, 33, 34, 35, 36, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 55, 57, 59, 61

С 09:00 до 17:00;

Донецкая улица, 1, 1а, 2, 3, 4

С 09:00 до 17:00;

Жолио-Кюри улица, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 2а, 13/1, 13а, 14, 14гар, 24а, 17а/с5, 17а, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26

С 09:00 до 17:00;

Капитана Кузнецова улица, 71а, 73, 75, 76, 78, 76/1, 81, 71б, 82, 83, 84, 86, 88, 90

С 09:00 до 17:00;

Керченская улица, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 12а, 18а, 18б, 19, 19а, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32, 34

С 09:00 до 17:00;

Конноармейская улица, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 3а, 10а, 21а, 7а, 23а, 23б, 23в, 5а, 24а, 18а, 28, 19/1, 2а, 47/1, 39а, 30а, 37а, 31а, 36а, 34а, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57

С 09:00 до 17:00;

Курская улица, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 19а, 47, 8а, 30а, 15а, 11а, 16а, 44а, 7а, 45а, 18а, 9а, 89а, 81а, 80а, 77а, 51а, 75а, 70а, 53б, 69б, 67а, 64а, 58а, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 97

С 09:00 до 17:00;

Леси Украинки улица, 1, 86а, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12а, 13, 14, 15, 1а, 18, 19, 19а, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 32, 32а, 34, 17

С 09:00 до 17:00;

Ломоносова улица, 13, 13а, 14, 15, 16, 18

С 09:00 до 17:00;

Луцкая улица, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 85, 87, 95, 99, 101, 103, 107, 113, 115, 117, 119, 120, 121, 123, 125, 129, 133, 85а, 135, 59а, 95а, 119а, 97/1, 97/2, 121а, 121б, 41а, 7а, 29а, 129а, 25а, 133а, 61а

С 09:00 до 17:00;

Мелитопольская улица, 1, 58б, 3, 5, 7, 9, 9а, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15а, 16, 17, 18, 19, 19/1, 19/2, 20, 1б, 21/1, 21/2, 21/3, 22, 24, 24а, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 36а, 46, 46в, 54, 56, 58, 58а, 21

С 09:00 до 17:00;

Мицкевича улица, 1, 2, 2а, 2б, 3, 4, 5, 5а, 6, 7, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 24а, 26, 35

С 09:00 до 17:00;

Песочная улица, 1, 2, 3, 148а, 138а, 126а, 86б, 80а, 4, 64а, 60а, 58б, 58а, 48а, 46а, 42а, 36/38, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 60, 64, 66, 74, 76, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 96, 98, 100, 102, 104, 106, 108, 112, 114, 116, 118, 120, 122, 126, 130, 132, 134, 136, 138, 144, 146, 152, 154, 156, 158, 160, 164, 166, 172

С 09:00 до 17:00;

Победы улица, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 23а, 5а, 21а, 16а, 26а, 26б, 36, 35а, 28а, 79а, 37а, 59а, 47б, 45а, 44а, 43а, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87

С 09:00 до 17:00;

Раздольная улица, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 72, 43а, 74, 31а, 53а, 45а, 65/1, 3а, 32а, 41б, 41а, 69а, 49а, 2а, 39а

С 09:00 до 17:00;

Ракетная улица, 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 18

С 09:00 до 17:00;

Рельефная улица, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 12а, 5а, 18а, 17а, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35

С 09:00 до 17:00;

Ростовская улица, 1, 19а, 5, 7, 9, 11, 3, 13, 15, 17, 17а, 19, 12

С 09:00 до 17:00;

Серогодского улица, 1, 2, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 731, 37а, 69а, 15а, 56/58, 39а

С 09:00 до 17:00;

Симферопольская улица, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15а, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24

С 09:00 до 17:00;

Соляная улица, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 10а, 2а, 1б, 3а, 21а, 3б, 8а, 8в, 26, 25а, 1а, 81а, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 79, 81, 83, 85

С 09:00 до 17:00;

Степовая улица, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9а, 10, 11, 12, 14

С 09:00 до 17:00;

Центральная улица, 2, 3, 3а, 3б, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38

С 09:00 до 17:00;

Шестакова улица, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 27а, 35а, 17а, 37а, 10а, 31а, 41а, 81/2, 49а, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 87, 89, 91, 93

С 09:00 до 17:00;

Яблочная улица, 1, 1а, 1б, 2, 3, 4

С 09:00 до 17:00.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал. Там интересные опросы, самые свежие фото и видео.
Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
avatar
500
  Подписаться  
Сообщать о
Еще по теме
Все новости

Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети

Наши партнеры

   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    

Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2020, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить