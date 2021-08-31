Блэкаут по-одесски: кто останется без света в первый день осени

26 августа в Одессе отключат свет на 64 улицах: адреса Об этом сообщили в ДТЭК «Энергосети Одессы». Отключения электричества плановые и необходимы для профилактики и ремонта оборудования. Список адресов, где отключат свет: 1 пров. Обільний 1, 2, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 13/2, 15 С 09:00 по 19:00 1-й переулок Шишкина 1, 2, 3, 5, 7 С 09:00 по 19:00 1-й переулок Юннатов 1, ПОДРОБНЕЕ