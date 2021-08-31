Блэкаут по-одесски: кто останется без света в первый день осени

Завтра, в среду, 1 сентября, часть Одессы снова ждет плановое отключение электроэнергии.
Так, до данным компании «ДТЭК Одесские электросети», без света останутся жители около 30 улиц, в частности, такие адреса:
Академика Вильямса улица, 50а, 50/1, 50/2, 50/3, 52/1, 52/2, 52/3
С 09:00 до 18:00;
Александра Тимошенко улица, 2, 5, 6, 7, 8а, 9, 18, 19, 5а, 7а, 18а, 20, 19/21
С 09:00 до 17:00;
Александровский проспект, 27
С 09:00 до 17:00;
Базарная улица, 110, 116, 118
С 06:00 до 22:00;
Ивана Франко улица, 28, 40в2, 29, 29/2, 29а, 29б1, 29б2, 31, 32, 33, 33а, 34, 34а, 28а, 35а, 36а, 37, 37/2, 38, 38б, 39А, 40а, 40б, 40б1, 40в, 35
С 09:00 до 19:00;
Кибальчича улица, 18
С 09:00 до 17:00;
Кондрашина улица, 25, 43а, 29, 31, 31а, 33, 27, 37, 39а, 41, 43, 35
С 09:00 до 19:00;
Леонида Утёсова улица, 14, 14/1, 14/21, 14/59, 14/64
С 06:00 до 22:00;
Ольгиевский спуск, 8а
С 09:00 до 18:00;
Педагогическая улица, 22, 24
С 09:00 до 19:00;
переулок Ивана Франко, 12, 14, 15, 16, 17, 19
С 09:00 до 19:00;
переулок Нечипуренко, 15
С 09:00 до 17:00;
переулок Ониловой, 3, 4, 6, 8/10, 9, 12, 14
С 09:00 до 17:00;
Петрашевского улица, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 19
С 09:00 до 19:00;
Пишоновская улица, 19, 21, 22/1, 25, 26, 34
С 09:00 до 18:00;
Пишоновский переулок, 2, 4
С 09:00 до 18:00;
Покровский переулок, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16
С 09:00 до 17:00;
Преображенская улица, 66
С 09:00 до 17:00;
Республиканская улица, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9
С 09:00 до 17:00;
Софьи Перовской улица, 1б, 28а, 3б, 4, 5, 6, 7, 7а, 8, 9, 10, 11, 3а, 13, 16, 20, 21, 22, 23, 24, 24/26, 26, 28, 12
С 09:00 до 17:00;
Старобазарный сквер, 3
С 09:00 до 17:00;
Троицкая улица, 35, 39, 41, 43а, 43б, 44, 45, 46, 47
С 09:00 до 17:00;
Успенская улица, 60, 62, 64, 89, 97, 99, 103, 105
С 09:00 до 17:00;
Фонтанская дорога, 16/1, 16/2, 16/3, 16/4, 16/5, 16/6
С 09:00 до 19:00;
Цветочный переулок, 23
С 09:00 до 17:00;
Штурвальная улица, 3, 5, 7, 9, 9/1, 11, 11а, 13, 13а
С 09:00 до 19:00.