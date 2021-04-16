Блэкаут по-одесски: где отключат свет в субботу 17 апреля

Завтра, в субботу, 17 апреля, одесситов ожидает очередное плановое отключение электроэнергии.
По данным компании «ДТЭК Одесские электросети», без света останутся жители 18-ти улиц в центре города, в частности, такие адреса:
Дворянская улица, 8, 12, 16, 18, 20, 21, 22, 25, 28, 30, 31, 33
С 09:00 до 19:00;
Коблевская улица, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33
С 09:00 до 19:00;
Манежная улица, 2
С 09:00 до 17:00;
Мечникова улица, 22, 24, 26, 28, 30
С 09:00 до 17:00;
Нежинская улица, 12
С 09:00 до 17:00;
Нежинская улица, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55
С 09:00 до 19:00;
Новосельского улица, 64а, 64б, 65, 66, 67, 70, 72, 78, 80
С 09:00 до 19:00;
Новосельского улица, 15, 21, 23, 25, 27, 38, 40, 42, 44
С 09:00 до 17:00;
Ольгиевская улица, 2, 31, 33, 37
С 09:00 до 17:00;
Ольгиевский спуск, 2, 3, 5, 7, 9, 10
С 09:00 до 17:00;
Пастера улица, 58, 60, 62, 64
С 09:00 до 19:00;
переулок Вице-адмирала Жукова, 2, 4
С 09:00 до 19:00;
переулок Маланова, 1, 8, 10, 12, 14, 16, 18
С 09:00 до 19:00;
переулок Митракова, 1а, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7а, 7, 9, 10, 11, 13
С 09:00 до 17:00;
Преображенская улица, 15, 17, 21, 23, 24, 28, 30, 32
С 09:00 до 19:00;
Садовая улица, 2, 5, 6, 7, 5а, 11, 13, 15, 17, 19, 21
С 09:00 до 19:00;
Садовый переулок, 7, 7е
С 09:00 до 19:00;
Соборная площадь, 2, 4, 6
С 09:00 до 19:00;
Старопортофранковская улица, 12, 21, 31, 33, 35, 39, 41
С 09:00 до 17:00;
Торговая улица, 28
С 09:00 до 19:00.