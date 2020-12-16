Блэкаут по-одесски: чьи дома обесточат 17 декабря?

Завтра, в четверг, 17 декабря, в Одессе отключат от электроснабжения тысячи домов.
По сообщению компании «Одессаоблэнерго», из-за плановых работ без света останутся такие адреса:
1-й Кипарисный переулок, 2, 4
С 09:00 до 17:00;
1-й переулок 8 Марта, 3, 4, 5, 5а, 6, 8, 10
С 08:00 до 17:00;
1-й Февральский переулок, 1, 3, 5, 7
С 08:00 до 17:00;
1-й Флотский переулок, 5, 7, 7а
С 08:00 до 17:00;
1-я линия 8 Марта, 1, 24а, 3, 4, 4а, 5, 6, 7, 8, 8а, 9, 2, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 9а
С 08:00 до 17:00;
2-й Западный переулок, 2, 226
С 09:00 до 17:00;
2-й переулок 8 Марта, 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 8а
С 08:00 до 17:00;
2-й Февральский переулок, 1, 1а, 5, 7, 7а
С 08:00 до 17:00;
2-й Флотский переулок, 3, 4, 8
С 08:00 до 17:00;
2-я линия 8 Марта, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2а, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14
С 08:00 до 17:00;
3-й Западный переулок, 8, 10, 12, 255гар
С 09:00 до 17:00;
3-й Кипарисный переулок, 1, 2, 3, 4
С 09:00 до 17:00;
3-й переулок 8 Марта, 4, 5, 6, 8, 10
С 08:00 до 17:00;
3-й Флотский переулок, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 13, 15
С 08:00 до 17:00;
3-я линия 8 Марта, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 20
С 08:00 до 17:00;
36-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги, 1, 59а, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13а, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25/1, 25/2, 26, 27, 28, 29, 2, 30а, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43а, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 59, 30
С 09:00 до 17:00;
37-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги, 1, 39а, 3, 3в, 3а, 3г, 4, 5, 6, 6а, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18а, 2, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 29/3, 30, 30/1, 31, 31а, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 19
С 09:00 до 17:00;
38-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги, 1, 2, 3, 3а, 6, 8, 12, 14, 16а
С 09:00 до 17:00;
39-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4а, 4а1, 1а, 8а, 10а, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 30
С 09:00 до 17:00;
4-й Западный переулок, 11, 13, 15
С 09:00 до 17:00;
4-й переулок 8 Марта, 2, 4, 6, 8, 10
С 08:00 до 17:00;
4-й Флотский переулок, 1
С 08:00 до 17:00;
4-я линия 8 Марта, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2а, 2а1, 1а, 14а, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18
С 08:00 до 17:00;
40-я Линия на жилом массиве, 1, 3, 5
С 09:00 до 17:00;
41-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 26
С 09:00 до 17:00;
42-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 12, 14, 16, 10а, 6а
С 09:00 до 17:00;
43-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 10, 11, 12, 11а, 13, 12а, 8а, 14а, 14, 16, 17, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 34, 36
С 09:00 до 17:00;
44-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 18а, 43а, 35/1, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 36, 37, 39, 41, 45, 47, 49, 51
С 09:00 до 17:00;
45-я Линия на жилом массиве, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 8а, 1а, 12, 13, 14, 16, 18, 20, 22, 28, 30, 32, 34, 36
С 09:00 до 17:00;
46-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 11а, 2а, 4А, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 29, 31, 35
С 09:00 до 17:00;
47-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 15/1, 14, 15, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 26
С 09:00 до 17:00;
48-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги, 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 10а, 9а, 13, 2б, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28
С 09:00 до 17:00;
49-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 9а, 11а, 20а, 16а, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27
С 09:00 до 17:00;
5-й переулок 8 Марта, 4, 6, 8, 9
С 08:00 до 17:00;
5-я линия 8 Марта, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23
С 08:00 до 17:00;
50-я Линия на жилом массиве, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 3а, 15, 15а, 23а, 16д, 20а, 16, 17, 18, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 28
С 09:00 до 17:00;
51-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги, 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 3/2, 13, 8а, 3/1, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27
С 09:00 до 17:00;
52-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 9а, 1а, 24а, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 28, 30
С 09:00 до 17:00;
53-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 8а, 14, 6а, 4б, 12а, 3а, 27а, 17в, 16а, 17а, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 27, 29, 291
С 09:00 до 17:00;
54-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги, 1, 3, 5, 7, 15
С 09:00 до 17:00;
55-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги, 1, 3, 5, 7
С 09:00 до 17:00;
6-й переулок 8 Марта, 4, 8, 9, 10, 11
С 08:00 до 17:00;
6-й Черноморский переулок, 1, 2, 3, 3а, 4, 5, 10
С 08:00 до 17:00;
7-й переулок 8 Марта, 5, 6, 7, 8, 9
С 08:00 до 17:00;
7-я Суворовская улица, 15, 43, 49, 51
С 09:00 до 17:00;
8 Марта улица, 1, 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 21а, 63, 7/1, 23а, 14а, 9а, 43а, 15а, 45а, 20а, 47а, 35а, 21/2, 37/1, 37/2, 37а, 37б, 37в, 29а
С 08:00 до 17:00;
8-й переулок 8 Марта, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11
С 08:00 до 17:00;
9-й переулок 8 Марта, 1, 47/1, 4, 5, 6, 7, 2, 10, 15, 17, 47, 8
С 08:00 до 17:00;
Аграрная улица, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 5а, 11а, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21
С 08:00 до 17:00;
Базарная улица, 77, 85
С 09:00 до 17:00;
Балковская улица, 24, 30, 30а, 34
С 09:00 до 17:00;
Балтская дорога, 37, 84а, 58а, 60, 62, 67, 43, 43а, 45, 47, 59, 46, 64, 64а, 66, 68, 70, 75б, 82, 82а, 84, 62/1
С 08:00 до 17:00;
Баркасный переулок, 1, 1а, 2, 4
С 08:00 до 17:00;
Богдана Хмельницкого улица, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 14, 21, 35, 37, 39, 41, 43, 44, 45, 47, 49, 15/17, 15/171, 15/172, 15/19, 51, 21а, 13а, 15 /172, 53, 55, 57, 61, 63, 65, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 15171, 15172
С 09:00 до 17:00;
Богдана Хмельницкого улица, 1, 1/3, 1а
С 07:00 до 20:00;
Большая Арнаутская улица, 86, 86а, 92, 92/94, 96, 117, 119, 121, 123, 9294
С 09:00 до 17:00;
Вишнёвая улица, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 3а, 16/1, 16а, 16б, 20, 4а, 10/10, 10/12, 40б, 40а, 35д, 35а, 29а, 26а, 28а, 27а, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 36, 37, 39, 40, 41, 43
С 09:00 до 17:00;
Вишнёвый переулок, 2а, 4, 4а, 6, 6а, 8, 10, 12а, 14, 14а
С 09:00 до 17:00;
Владимира Высоцкого улица, 15, 17, 23
С 09:00 до 20:00;
Вячеслава Кириллова улица, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 26, 32, 34, 36, 38, 40, 4а, 1б, 9а, 32б, 19а, 1а, 3а, 42, 14а
С 08:00 до 17:00;
Генерала Бочарова улица, 30, 75/, 34, 36, 38, 40, 32, 44, 46, 52, 75, 42
С 09:00 до 20:00;
Генерала Ватутина улица, 21, 22
С 07:00 до 20:00;
Главная улица, 1а, 1, 2, 3, 4, 7, 8, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 33, 5/5а, 13а, 22а, 22б, 22в, 22г, 22д, 22е, 14а, 23а, 2а, 7а, 3а, 17а, 27а, 9а, 1б, 18б, 18а
С 08:00 до 17:00;
Гранатная улица, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 37а, 29а, 38а, 48а, 30а, 39а, 50а, 54, 51а, 45а, 40а
С 09:00 до 17:00;
Дегтярная улица, 3, 6, 8, 10
С 09:00 до 17:00;
Демьянова улица, 1, 13а, 3, 4, 4а, 5, 6, 7, 2, 8а, 9, 10, 11, 12, 12а, 13, 8
С 09:00 до 17:00;
Джутовый переулок, 1, 10а, 3, 4, 5, 5а, 2, 7, 8, 9, 10, 6
С 09:00 до 17:00;
Добровольского проспект, 116, 118, 140, 148, 148а, 150, 152, 154, 156
С 09:00 до 20:00;
Дубовая улица, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 3а, 10а, 2а, 11а, 4а, 29а, 14а, 27а, 15а, 13, 15, 16, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31
С 09:00 до 17:00;
Жевахова гора, 17
С 08:00 до 17:00;
Жевахова улица, 19, 92, 94
С 08:00 до 17:00;
Закарпатская улица, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 26а, 8а, 27а, 28, 29/1, 52а, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 38, 39, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 209
С 08:00 до 17:00;
Заславского улица, 27, 29, 31, 32/34, 33, 38
С 09:00 до 17:00;
Звонкая улица, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 7а, 28а, 26а, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 30, 32
С 08:00 до 17:00;
Итальянский бульвар, 6, 8
С 09:00 до 17:00;
Кавказская улица, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 38а, 26а, 24а, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41
С 08:00 до 17:00;
Кавказский переулок, 1, 2, 3, 4, 4а, 5, 6, 7, 8
С 08:00 до 17:00;
Карьерная улица, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 17а, 16а, 15а, 15б, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 24
С 08:00 до 17:00;
Книжный переулок, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 21, 23
С 09:00 до 17:00;
Конструкторский переулок, 1, 2, 3, 4, 5, 3/1, 6, 8а, 7, 8, 9, 10, 11
С 09:00 до 17:00;
Кузнечная улица, 29, 31, 33, 40
С 09:00 до 17:00;
Левадная улица, 1а, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 16а, 14, 16, 17, 18, 20, 23, 24, 25, 27, 28
С 07:00 до 20:00;
Лейтенанта Шмидта улица, 16, 18, 20, 22, 24, 25
С 09:00 до 17:00;
Леонида Утёсова улица, 13, 16
С 09:00 до 17:00;
Луцкая улица, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 85, 87, 95, 99, 101, 103, 107, 113, 115, 117, 119, 120, 121, 123, 125, 129, 133, 85а, 135, 59а, 95а, 119а, 97/1, 97/2, 121а, 121б, 41а, 7а, 29а, 129а, 25а, 133а, 61а
С 09:00 до 17:00;
Малая Арнаутская улица, 96, 98, 100, 102, 104, 106, 110, 112, 117, 119
С 09:00 до 17:00;
Махачкалинская улица, 1, 1а, 2, 3, 5
С 09:00 до 20:00;
Мечникова улица, 92, 94, 98, 100
С 09:00 до 17:00;
Мечникова улица, 106, 108, 110, 112
С 07:00 до 20:00;
Мечникова улица, 92, 94, 98, 100
С 09:00 до 17:00;
Мицкевича улица, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 2а, 2б, 5а, 24а, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 35
С 09:00 до 17:00;
Мичурина улица, 21, 23, 27, 29, 25б, 31, 25а, 21а, 37а, 33, 35, 37, 39, 41, 43
С 08:00 до 17:00;
Навигационный переулок, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 17а, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19
С 08:00 до 17:00;
Новощепной Ряд улица, 11, 13, 19
С 09:00 до 17:00;
Пантелеймоновская улица, 15, 95, 15а, 50, 52, 54, 60, 62
С 09:00 до 17:00;
переулок Александра Пресича, 2, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 7б, 2а, 24а, 13, 16, 18, 20, 22, 24, 26
С 08:00 до 17:00;
переулок Бориса Кифоренка, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 12а, 15, 4а, 9а, 17б, 16а, 16в, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 25, 29, 31, 33, 35
С 08:00 до 17:00;
переулок Владимира Терещенко, 7, 13а
С 08:00 до 17:00;
переулок Игоря Киселева, 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 12а, 19а, 33, 13а, 14а
С 08:00 до 17:00;
переулок Москвина, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7а, 7, 8, 9, 10, 12, 10а
С 09:00 до 17:00;
переулок Неплия, 1, 2, 2а, 3, 4, 5, 5а, 10, 12
С 08:00 до 17:00;
переулок Олега Андрийца, 1, 3, 6, 7
С 08:00 до 17:00;
переулок Олега Стороженко, 2, 6, 8, 8а, 10
С 08:00 до 17:00;
переулок Трудовых Резервов, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 4а, 9а, 5а
С 09:00 до 17:00;
переулок Юрия Асеева, 1, 57а, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 1а, 33, 35, 35/1, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 31
С 08:00 до 17:00;
Песочная улица, 1, 2, 3, 148а, 138а, 126а, 86б, 80а, 4, 64а, 60а, 58б, 58а, 48а, 46а, 42а, 36/38, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 60, 64, 66, 74, 76, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 96, 98, 100, 102, 104, 106, 108, 112, 114, 116, 118, 120, 122, 126, 130, 132, 134, 136, 138, 144, 146, 152, 154, 156, 158, 160, 164, 166, 172
С 09:00 до 17:00;
площадь Мичурина, 2, 29А, 3а, 4, 6, 7, 8, 14, 14/1, 14а, 16, 17, 17а, 3, 19, 20, 21, 22, 23, 23а, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 18
С 08:00 до 17:00;
Победы улица, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 23А, 5А, 21А, 16А, 26а, 26б, 36, 35А, 28а, 79А, 37А, 59А, 47б, 45А, 44А, 43А, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87
С 09:00 до 17:00;
Посевная улица, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 21б, 10а, 24, 18а, 50а, 28а, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56
С 08:00 до 17:00;
Преображенская улица, 81, 83, 85
С 09:00 до 17:00;
Прокатная улица, 1а, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 4а, 2а, 12, 1б, 1в, 3а
С 08:00 до 17:00;
Профсоюзная улица, 2, 34/1, 4, 6, 8, 8А, 10, 10а, 10б, 12, 14, 16, 2А, 18/2, 20, 22, 24, 24а, 26, 26а, 28, 30, 32, 34, 18
С 09:00 до 17:00;
Прохоровская улица, 43
С 09:00 до 17:00;
Прохоровский переулок, 3, 5, 7
С 09:00 до 17:00;
Пушкинская улица, 75, 77, 79, 81, 83
С 09:00 до 17:00;
Пшеничная улица, 7, 9, 16, 16а, 18, 20, 22, 22а, 24
С 09:00 до 17:00;
Радиальный переулок, 1, 2, 3, 4, 5, 2а, 6, 7, 8, 9, 10, 12
С 09:00 до 17:00;
Радостная улица, 32, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 50а, 48, 50, 52, 54
С 09:00 до 17:00;
Раздольная улица, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 72, 43а, 74, 31а, 53а, 45а, 65/1, 3а, 32а, 41б, 41а, 69а, 49а, 2а, 39а
С 09:00 до 17:00;
Ракетная улица, 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 18
С 09:00 до 17:00;
Рельефная улица, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 12а, 5а, 18а, 17а, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35
С 09:00 до 17:00;
Сахарова улица, 24, 26, 30, 40, 44
С 09:00 до 20:00;
Семена Палия улица, 120, 122, 126, 126/1, 130, 134
С 09:00 до 20:00;
Симферопольская улица, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15а, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24
С 09:00 до 17:00;
Соляная улица, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 10а, 2а, 1б, 3а, 21а, 3б, 8а, 8в, 26, 25а, 1А, 81а, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 79, 81, 83, 85
С 09:00 до 17:00;
спуск 8 Марта, 1, 2, 3, 4, 4а, 4б, 5, 6, 7, 8, 9, 11
С 08:00 до 17:00;
Старопортофранковская улица, 107, 109, 113, 115, 117, 137, 139, 141, 143
С 09:00 до 17:00;
Степовая улица, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 23/25, 9а, 19
С 09:00 до 17:00;
Тираспольская улица, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24
С 09:00 до 17:00;
Туристская улица, 20, 21, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 26б, 32, 26а, 31а, 20а, 44а, 33а, 35а, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 42, 44, 46
С 09:00 до 17:00;
Усатовская улица, 28, 29, 39
С 16:00 до 20:00;
Успенская улица, 76, 78, 80, 115/115, 115/117, 125
С 09:00 до 17:00;
Февральская улица, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 20/6, 13а, 31, 2а, 23а, 10/2, 1а, 55а, 54а, 33а, 33б, 49а, 34а, 42б, 42а, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59
С 08:00 до 17:00;
Флотская улица, 2, 29а, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 9а, 10, 11, 2а, 15, 16, 19, 21, 22, 24, 25, 27, 27а, 29, 13
С 08:00 до 17:00;
Холмистая улица, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15
С 08:00 до 17:00;
Хуторская улица, 95е
С 08:00 до 17:00;
Центральная улица, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 3а, 3б, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38
С 09:00 до 17:00;
Ширшова улица, 10, 12, 14, 18, 20, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 20а, 40, 18а, 16а, 73/75, 45а, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 49, 51, 53, 55, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 77
С 09:00 до 18:00;
Щорса улица, 35, 65/1, 39, 41, 41/2, 43, 45, 47, 51, 53, 37, 55а, 55б, 57а, 59, 61, 61а, 63, 63б, 65, 55
С 09:00 до 17:00;
Яблочная улица
1, 1а, 1б, 2, 3, 4.