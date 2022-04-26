Новости Одессы и Одесской области

Благотворительный концерт и помощь психолога: афиша бесплатных событий Одессы на 26-28 апреля

Благотворительный концерт и помощь психолога: афиша бесплатных событий Одессы на 26-28 апреля

Последняя неделя апреля… На улице теплеет и дни стали почти по летнему длинными. Но, к сожалению, апрель этого года не радует нас, ведь взрывы, сирены, смерти украинцев, это также – апрель 2022. Именно поэтому многие события посвящены психологической поддержке, новым возможностям и изучению истории. Будьте сильными, знающими и устойчивыми. Победа будет за нами!

Что: Благотворительный концерт

Где: Александровский проспект, Книжка

Когда: 26 апреля, 14:00

 

Что: Сказки от актеров одесского ТЮЗа

Где: Онлайн

Когда: Ежедневно, 15:00

 

Что: Встреча с Александром Книгой , директором Херсонского драмтеатра

Где: Онлайн

Когда: 26 апреля, 15:00

Регистрация здесь

 

Что: Юрий Горлис-Горский: воин и писатель

Где: Онлайн

Когда: 26 апреля, 15:00

 

Что: Первая психологическая помощь в экстренных ситуациях

Где: Онлайн

Когда: 26 апреля, 20:00

Регистрация здесь

 

Что: Музыкально-поэтическая встреча с Камиллой Ровинской

Где: Маразлиевская, 7, Всемирный клуб одесситов + Онлайн

Когда: 27 апреля, 14:00

 

Что: Лекция «Украинский рыцарь Евгений Маланюк»

Где: Онлайн

Когда: 27 апреля, 15:00

 

Что: Диалоги о войне (англ.)

Где: Онлайн

Когда: 27 апреля, 17:00

 

Что: Как вырастить урожай Победы на балконе?

Где: Онлайн

Когда: 27 апреля, 17:00

Регистрация здесь

 

Что: Первая психологическая помощь в кризисных ситуациях

Где: Онлайн

Когда: 27 апреля, 20:00

Регистрация здесь .

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Редакция ПРОФИЛЬ

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