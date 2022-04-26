Благотворительный концерт и помощь психолога: афиша бесплатных событий Одессы на 26-28 апреля

Последняя неделя апреля… На улице теплеет и дни стали почти по летнему длинными. Но, к сожалению, апрель этого года не радует нас, ведь взрывы, сирены, смерти украинцев, это также – апрель 2022. Именно поэтому многие события посвящены психологической поддержке, новым возможностям и изучению истории. Будьте сильными, знающими и устойчивыми. Победа будет за нами!
Что: Благотворительный концерт
Где: Александровский проспект, Книжка
Когда: 26 апреля, 14:00
Что: Сказки от актеров одесского ТЮЗа
Где: Онлайн
Когда: Ежедневно, 15:00
Что: Встреча с Александром Книгой , директором Херсонского драмтеатра
Где: Онлайн
Когда: 26 апреля, 15:00
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Что: Юрий Горлис-Горский: воин и писатель
Где: Онлайн
Когда: 26 апреля, 15:00
Что: Первая психологическая помощь в экстренных ситуациях
Где: Онлайн
Когда: 26 апреля, 20:00
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Что: Музыкально-поэтическая встреча с Камиллой Ровинской
Где: Маразлиевская, 7, Всемирный клуб одесситов + Онлайн
Когда: 27 апреля, 14:00
Что: Лекция «Украинский рыцарь Евгений Маланюк»
Где: Онлайн
Когда: 27 апреля, 15:00
Что: Диалоги о войне (англ.)
Где: Онлайн
Когда: 27 апреля, 17:00
Что: Как вырастить урожай Победы на балконе?
Где: Онлайн
Когда: 27 апреля, 17:00
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Что: Первая психологическая помощь в кризисных ситуациях
Где: Онлайн
Когда: 27 апреля, 20:00
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