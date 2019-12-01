Благодаря одесситке ВИЧ-инфицированные украинцы смогут усыновить ребенка

Одесситке Альбине К. 25 лет назад поставили диагноз ВИЧ. Два года назад, когда ее онкобольная подруга узнала, что жить ей осталось недолго, попросила взять под опеку ее 12-летнего сына.

Однако из-за ВИЧ-позитивного статуса женщине отказали, запретив усыновлять ребенка. Все потому, что с 2008 года в Украине действует закон, согласно которому инфицированные люди не имеют права оформлять опеку над детьми.

Об этом сообщает УСИ.

Тогда горожанка подала на Минздрав в суд. Судебные тяжбы продолжались несколько лет. А недавно одесситке пришел положительный ответ из суда.

Как отмечает Альбина, служители Фемиды признали право ВИЧ-инфицированных людей брать в семью детей. В свою очередь, правозащитники говорят, что случай является прецедентным в Украине.

Фото: global.unitednations.entermediadb.net

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

★У нас появился Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!