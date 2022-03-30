Бюветы в Одессе начали работать по новому графику

С 30 марта 2022 все бюветные комплексы Одессы будут работать с 8:00 – 18:00 ежедневно.
Об этом сообщили в коммунальном предприятии «Сервисный центр».
Также в КП «Сервисный центр» добавили, что бюветный комплекс по ул. Маршала Говорова возобновил свою работу в штатном режиме.
Всего в Одессе работают 16 бюветных комплексов, где можно бесплатно набрать очищенной питьевой воды.
Они расположены по таким адресам:
- ул. Гераневая;
- просп. Ак. Глушко, 1;
- просп. Небесной Сотни, 14;
- 6-я ст. Большого Фонтана/Фонтанской дороги;
- ул. Просвещения, 1-Д (зеленая зона возле Мемориала героической обороны Одессы 411-й береговой батареи);
- сквер Михайловский;
- ул. Космонавтов, 17 а;
- ул. И. Рабина;
- Прохоровский сквер;
- ул. Инглези;
- ул. Дальницкая, 25;
- просп. Гагарина, 33;
- сквер Мечникова;
- ул. М. Говорова;
- сквер Старобазарный;
- ул. Крымский бульвар/Заболотного.