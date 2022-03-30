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Бюветы в Одессе начали работать по новому графику

Бюветы в Одессе начали работать по новому графику

С 30 марта 2022 все бюветные комплексы Одессы будут работать с 8:00 – 18:00 ежедневно.

Об этом сообщили в коммунальном предприятии «Сервисный центр».

Также в КП «Сервисный центр» добавили, что бюветный комплекс по ул. Маршала Говорова возобновил свою работу в штатном режиме.

Всего в Одессе работают 16 бюветных комплексов, где можно бесплатно набрать очищенной питьевой воды.

Они расположены по таким адресам:

  • ул. Гераневая;
  • просп. Ак. Глушко, 1;
  • просп. Небесной Сотни, 14;
  • 6-я ст. Большого Фонтана/Фонтанской дороги;
  • ул. Просвещения, 1-Д (зеленая зона возле Мемориала героической обороны Одессы 411-й береговой батареи);
  • сквер Михайловский;
  • ул. Космонавтов, 17 а;
  • ул. И. Рабина;
  • Прохоровский сквер;
  • ул. Инглези;
  • ул. Дальницкая, 25;
  • просп. Гагарина, 33;
  • сквер Мечникова;
  • ул. М. Говорова;
  • сквер Старобазарный;
  • ул. Крымский бульвар/Заболотного.
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Редакция ПРОФИЛЬ

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