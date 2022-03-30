Бюветы в Одессе начали работать по новому графику

С 30 марта 2022 все бюветные комплексы Одессы будут работать с 8:00 – 18:00 ежедневно.

Об этом сообщили в коммунальном предприятии «Сервисный центр».

Также в КП «Сервисный центр» добавили, что бюветный комплекс по ул. Маршала Говорова возобновил свою работу в штатном режиме.

Всего в Одессе работают 16 бюветных комплексов, где можно бесплатно набрать очищенной питьевой воды.

Они расположены по таким адресам:

ул. Гераневая;

просп. Ак. Глушко, 1;

просп. Небесной Сотни, 14;

6-я ст. Большого Фонтана/Фонтанской дороги;

ул. Просвещения, 1-Д (зеленая зона возле Мемориала героической обороны Одессы 411-й береговой батареи);

сквер Михайловский;

ул. Космонавтов, 17 а;

ул. И. Рабина;

Прохоровский сквер;

ул. Инглези;

ул. Дальницкая, 25;

просп. Гагарина, 33;

сквер Мечникова;

ул. М. Говорова;

сквер Старобазарный;

ул. Крымский бульвар/Заболотного.