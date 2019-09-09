Бювет у Прохорівському сквері не працюватиме до кінця вересня

Бювет не працюватиме у зв’язку з проведенням ремонтних робіт на бюветному комплексі, який розташований у Прохорівському сквері.
Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.
Так, бюветний комплекс не працюватиме з 9 по 30 вересня.
Адміністрація КП «Сервісний центр» заздалегідь приносить свої вибачення за тимчасово заподіяні незручності.
Довідка
На території Одеси розташовані 15 бюветних комплексів з різним горизонтом свердловин – від 80 до 120 метрів. Всі бювети знаходяться на обслуговуванні комунального підприємства «Сервісний центр». Згідно з розрахунками КП «Сервісний центр», в середньому 45 тисяч одеситів щодня користуються послугами бюветних комплексів. Витрата води в одному бюветі становить 18-20 куб. м на добу. Вода зі свердловин подається вільно і доступна кожному одеситу.
Нагадаємо, майже рік тому цей бювет уже був зачинений на реконструкцію.
Фото: odessa.net.ua
Выскажите ваше мнение. Это важно.