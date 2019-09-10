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Бювет у Прохорівському сквері достроково відремонтували

Бювет у Прохорівському сквері достроково відремонтували

Раніше планувалося, що ремонт триватиме з 9 по 30 вересня.

У зв’язку з достроковим завершенням ремонтних робіт на бюветному комплексі, розташованому в Прохоровському сквері, цей бюветний комплекс відновив роботу 10 вересня.

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

Раніше планувалося, що ремонт триватиме з 9 по 30 вересня.

Також комунальне підприємство «Сервісний центр» повідомляє, що з 10 по 15 вересня цей бюветний комплекс працює за літнім графіком з 8:00 до 21:00 щодня.

А уже з 16 вересня бювет, розташований у Прохоровському сквері, працюватиме за зимовим графіком: з 8:00 до 20:00 щодня.

Фото: Правда за Одессу

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