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Бювет на 411-й батарее на один день закроют на профилактику: какого числа?

Бювет на 411-й батарее на один день закроют на профилактику: какого числа?

Комплекс не будет работать 2 августа 2021 года.

Причина: проведением профилактических работ.

Адрес комплекса: Мемориал героической обороны Одессы 411-й батарея (ул. Просвещения, 1-Д).

С 3 августа 2021 бювет будет работать в штатном режиме с 08:00 до 20:00 ежедневно.

Администрация КП «Сервисный центр» заранее приносит свои извинения за временно причиненные неудобства.

Справка

На территории Одессы расположены 16 бюветных комплексов с разным горизонтом скважин – от 80 до 120 метров. Все бюветы находятся на обслуживании коммунального предприятия «Сервисный центр». Согласно расчетам КП «Сервисный центр», в среднем 45 тысяч одесситов ежедневно пользуются услугами бюветных комплексов. Расход воды в одном бювете составляет 18-20 куб. м в сутки. Вода из скважин подается свободно и доступна каждому одесситу.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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