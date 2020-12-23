Бюджет Одесской области будут утверждать на ближайшей сессии: назначена дата

Бюджет Одесской области на 2021 год планируют утвердить на ближайшей сессии Одесского областного совета.

Она назначена на 11:00 четверга, 24 декабря, сказано в распоряжении главы облсовета Григория Диденко.

Согласно проекту бюджета, который опубликован на сайте облсовета, доходы его в 2021 году планируются на уровне 4 млрд 824 млн 643,723 тыс. грн. А расходы – на уровне 4 млрд 827 млн 223, 723 тыс. грн. То есть бюджет будет дефицитным.

Напомним, 24 декабря также будут принимать городской бюджет Одессы.