Новости Одессы и Одесской области

Битва в небе: над Одесской областью ВСУ сбили рекордное количество «шахидов»

Битва в небе: над Одесской областью ВСУ сбили рекордное количество «шахидов»

Россия поздним вечером, 26 октября, хотела устроить нам массовый террор, запустив более двух десятков дронов-камикадзе «shahed-136». Но ВСУ сбили 19 из них, причем 15 – в Одесской области.

О блестящей победе наших защитников сообщили в Командовании воздушных сил ВСУ.

Всего за время этой воздушной битвы было уничтожено 20 воздушных целей: 19 ударных беспилотников иранского производства и одна ракета.

Так, с 22.00 по 24.00 26 октября, было выпущено более двух десятков «shahed-136». 17 дронов уничтожены силами и средствами противовоздушной обороны Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины.

Еще два shahed-136 уничтожили другие подразделения Сил обороны Украины.

Пятнадцать «шахидов» уничтожены в Одесской, три – в Николаевской и один – в Винницкой области.

В ВСУ отметили, что высокую эффективность боевой работы показало вооружение, предоставленное Украине западными партнерами.

Кроме того, в зоне ответственности воздушного командования «Восток» зенитным ракетным подразделением уничтожена управляемая авиационная ракета Х-59.

сбито 20 воздушных целей

 

Актуальная информация ЗА Одессу в нашем Telegram канале! Новости, фоторепортажи и исторические факты про Одессу.
Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция ПРОФИЛЬ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • На пенсии
  • Всемирный клуб одесситов
  • Работа
  • Туризм
  • Depositphotos
    •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2022, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить