Битва в небе: над Одесской областью ВСУ сбили рекордное количество «шахидов»

Россия поздним вечером, 26 октября, хотела устроить нам массовый террор, запустив более двух десятков дронов-камикадзе «shahed-136». Но ВСУ сбили 19 из них, причем 15 – в Одесской области.

О блестящей победе наших защитников сообщили в Командовании воздушных сил ВСУ.

Всего за время этой воздушной битвы было уничтожено 20 воздушных целей: 19 ударных беспилотников иранского производства и одна ракета.

Так, с 22.00 по 24.00 26 октября, было выпущено более двух десятков «shahed-136». 17 дронов уничтожены силами и средствами противовоздушной обороны Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины.

Еще два shahed-136 уничтожили другие подразделения Сил обороны Украины.

Пятнадцать «шахидов» уничтожены в Одесской, три – в Николаевской и один – в Винницкой области.

В ВСУ отметили, что высокую эффективность боевой работы показало вооружение, предоставленное Украине западными партнерами.

Кроме того, в зоне ответственности воздушного командования «Восток» зенитным ракетным подразделением уничтожена управляемая авиационная ракета Х-59.