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Новости Одессы и Одесской области

«Безумные выходные» на «Интере»

«Безумные выходные» на «Интере»

В воскресенье, 29 марта, в 11:00 на «Интере» состоится премьера самого яркого и сумасшедшего сезона в истории «Орла и решки» – «Безумные выходные». Зрителей ждут безумно дорогие города, безумно роскошные отели, безумно эксклюзивные развлечения, безумно необычная еда, безумно экстремальные аттракционы, безумно красивые достопримечательности, безумный транспорт, самые безумные траты с безлимитной карточки и много других безумных вещей.

«В «Безумных выходных» мы попробуем то, что боялись или не могли сделать за все предыдущие сезоны, – говорит генеральный продюсер проекта Елена Синельникова. – Совершим мертвую петлю на истребителе, съедим полкило собачьего корма, прыгнем с самой высокой башни в мире… и это только вершина айсберга! Айсберги, кстати, тоже будут! Безумия этому сезону добавил и тот факт, что в разгар съемок объявили пандемию коронавируса. Поэтому нам пришлось останавливать съемки и срочно возвращать группу домой. В общем, всех нюансов раскрывать не буду, скоро вы сами все увидите».

По словам продюсера, для столь необычного сезона понадобились особенные ведущие: «Мы выбрали двух самых бесстрашных, самых отчаянных и готовых на все кандидатов. Ими стала пара известных блогеров – Ян Гордиенко и Юлия Коваль. Они-то и проведут зрителей по этому безумию».

«Орёл и решка» – «Безумные выходные»

Ян Гордиенко – 21-летний видеоблогер из Краматорска. Сегодня у него миллионы подписчиков во всех популярных соцсетях: на Youtube-канале – 4,5 млн, в Instagram – 3,5 млн, в TikTok – 2 млн, в Twitter – 1,5 млн, ВКонтакте – почти миллион. Оказывается, парень никогда не мечтал о телекарьере. «Для меня, как для блогера, телевидение всегда было чем-то далеким, – признается Ян. – Я бы никогда не подумал, что однажды проснусь с мыслью, что хочу быть ведущим, да еще такого шоу, как «Орел и решка». Сейчас, после съемок нескольких выпусков, могу сказать, что за это время как будто прожил 10 лет жизни, которой никогда не жил. «Орел и решка» – это школа жизни, где ты заново учишься всему и самое главное – дисциплине. Ты меняешь себя, и хочется признаться – в лучшую сторону. Представляете, я даже выработал в себе пунктуальность! Страшно представить, каким человеком я буду в последний день съемок сезона. Уверен, что лучшей версией себя. Это точно лучшее, что происходило со мной».

«Орёл и решка» – «Безумные выходные»

26-летняя Юля Коваль родом из Одессы. Она филолог по образованию и телеведущая, за спиной которой работа на спортивном телеканале «Матч ТВ». Популярность ей принесли посты в Instagram, в которых она рассказывает о своей жизни и о путешествиях. А также участие в развлекательных YouTube-проектах экс-ведущей «Орла и решки» и своей подруги Насти Ивлеевой – «AgentShow» и «AgentShow2.0».

Несмотря на то, что Юля – уже опытная ведущая, она признается, что перед стартом съемок «Орла и решки» волновалась, как перед собственной свадьбой: «Я, как настоящая леди, пыталась похудеть за двое суток до вылета, не понимала, что надеть, и уже представляла как же здорово нам с «Решкой» будет вместе. Потом начались съемки и… я чуть не умерла. В первых двух городах прошла пешком 75 километров! А еще узнала, что такое подъем в 5:30 утра каждый день. Для нежного, любящего поспать блогера – это удар ниже пояса. Но стать ведущей «Орла и решки» – это, во-первых, вызов. В этот проект хотят попасть сотни тысяч молодых людей со всего СНГ. Смотрит программу еще больше народу. И стать не зрителем, а ее участником – это крутой поворот карьерного пути. Во-вторых, посмотреть на мир! Одно дело – слетать в отпуск, поваляться на пляже и залить в соцсеть фотку с красочным закатом. Другое – уехать на край света, пройти пешком по живописнейшим дорогам и в очередной раз восхититься красотой и многогранностью нашей планеты. Ну и не забывайте, сколько всякой вкуснятины пробуют ведущие! А поесть я очень люблю. Есть, правда, и черная сторона проекта: приходится под прицелом оператора пробовать на вкус слишком экзотические блюда и совершать абсолютно сумасшедшие поступки. Мой соведущий – Янчик – тут рекордсмен! Он вообще без тормозов. О себе спойлерить не буду, просто знайте: сезон называется «Безумные выходные» не просто так».

«Орёл и решка» – «Безумные выходные»
«Орёл и решка» – «Безумные выходные»
«Орёл и решка» – «Безумные выходные»
«Орёл и решка» – «Безумные выходные»

«Безумные выходные» для Яна Гордиенко и Юли Коваль начнется в Майями. Чем удивит этот город новых ведущих? Смотрите в первом выпуске самого безумного сезона тревел-шоу «Орел и решка» в воскресенье, 29 марта, в 11:00 на телеканале «Интер».

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