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Новости Одессы и Одесской области

Безробітним одеситам пропонують пройти навчання та отримати диплом

Безробітним одеситам пропонують пройти навчання та отримати диплом

Одеський міський центр зайнятості пропонує безкоштовне навчання за 32-ма ліцензованими професіями, затребуваними на ринку праці.

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

Кожен громадянин старше 18-ти років може звернутися до Одеського міського центру зайнятості за направленням на безкоштовне навчання/перенавчання у Державному навчальному закладі «Одеський центр професійно-технічної освіти державної служби зайнятості».

Професійне навчання здійснюється за 32-ма робітничими професіями і триває у середньому від 3 до 6 місяців. По його завершенню слухач отримує диплом державного зразка.

Документи, необхідні для направлення на навчання: паспорт, ідентифікаційний код, документ про освіту та трудова книжка (за наявності).

Адреса для звернення: Одеський міський центр зайнятості (вул. Генерала Петрова, 22 в, 2 поверх, робочі місця №17, №28).
Понеділок-четвер – з 08:00 до 17:00, п’ятниця – з 08:00 до 15:30 (без обідньої перерви), тел.: 705-50-32.

Фото: ОМР

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