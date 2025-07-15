Ключевые моменты

Прогноз магнитных бурь на 15 июля;

Как магнитные бури влияют на человека;

Как минимизировать воздействие магнитных бурь.

По данным Центра прогнозирования космической погоды при Национальном управлении океанических и атмосферных исследований США, во вторник, 15 июля, ожидается солнечная активность с К-индексом 3 (зеленый уровень), что соответствует слабым магнитным бурям.

За последние 24 часа солнечная активность была на низком уровне. За последние сутки на Солнце произошло 16 вспышек класса C. Такие вспышки практически не влияют на Землю, сообщает сайт Meteoprog.UA.

Ожидается, что во вторник геомагнитное поле будет от спокойного до нестабильного уровня. Солнечная активность будет низкой с вероятностью вспышек М-класса.

Возможность малого геомагнитного шторма – 5%

Вероятность большого геомагнитного шторма – 1%

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Известно, что магнитные бури обладают способностью влиять на атмосферное давление, поэтому в эти дни некоторые люди могут чувствовать себя хуже. У некоторых людей они способны вызвать головную боль, усталость, бессонницу, раздражительность, снижение концентрации и общее ухудшение самочувствия.

Советы на период геомагнитных волнений:

избегайте переутомления и стресса,

ограничьте кофе и алкоголь,

пейте больше воды,

проводите время на свежем воздухе и не забывайте про полноценный сон.

Если самочувствие ухудшается – не игнорируйте симптомы и проконсультируйтесь с врачом.