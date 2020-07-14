Без посредника нельзя будет сдать или продать недвижимость: это правда?

Верховная Рада готовит законопроект №3618, по которому все операции с недвижимостью должны будут проходить через брокеров или риелторов.

Если проект примут, то даже самостоятельное размещение объявления о сдаче квартиры станет незаконным.

Чтобы было все по правилам — придется оформить паспорт квартиры, внести его в специальную базу и получить уникальный номер. Этот паспорт будет включать почти 30 характеристик: от личных данных владельца до упоминания объекта в объявлениях на онлайн-площадках.

Также депутаты хотят, чтобы паспорта получались на дома, квартиры и землю перед продажей.