Без перевалки зерна и руды, зато с яхтами: каким станет будущее Одесского морского порта

Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий заявил, что Одесский порт отдадут в концессию и кардинально перепрофилируют. Порт хотят сделать только контейнерным и туристическим.

Об этом он сказал в интервью изданию ЛІГА.net.

По словам министра инфраструктуры Украины Владислава Криклия, из Одесского порта должна быть убрана переработка всех навалочных грузов, перегрузка которых негативно влияет на экологию. Исключение — контейнеры.

А специализацией нашего порта должен стать туризм.

– Там по большому счету уже нет госстивидора и работают частники. Будет замечательно, если Одесса останется контейнерным терминалом. Плюс, рядом будет яхт-клуб и марина, будут заходить красивые лайнеры и возить туристов. Конечно же, там никакой руды, зерна не должно быть», — считает чиновник.

Кстати, идея перепрофилировать Одесский порт в место для приема туристического потока и отдыха — не нова. Об этом не раз говорили одесские архитекторы и урбанисты. Они объясняли: зерновые силосы закрывают вид на море с Приморского и Жванецкого бульваров, снижая туристическую привлекательность самой Одессы.

Наш порт был когда-то в лидерах промышленной отрасли, но сейчас борется за третье место в стране по грузообороту с Николаевским портом, а первое место давно уже отвоевал находящийся по соседству частный порт «ТИС» в Южном.

Поэтому специалисты предлагают перенос Одесского порта из центра города в промышленный район за Пересыпью.

К реализации такого плана будут стремиться в мининфраструктуре и в правительстве в целом. Для этого будут «максимально привлекать частный бизнес, там, где нет стратегической инфраструктуры».

– Там, где есть госфинансирование, всегда потенциально есть угроза коррупции. А бизнес лишен смысла сам у себя воровать, для него важно развиваться, расти, инвестировать, — пояснил Владислав Криклий.

Министр также добавил, что потенциально под концессию рассматриваются порты Мариуполя, Бердянска и Черноморска.

При этом новый губернатор Одесской области Максим Куцый не видит необходимости в передаче в концессию или иных формах приватизации тех портов Одесской области, которые успешно работают и приносят прибыль. Об этом глава Одесской ОГА заявил в ходе своей пресс-конференции. По его словам, передача в концессию необходима для оживления работы портов, находящихся в плохом финансовом состоянии. Тогда как успешные порты с динамично развивающимся грузооборотом и хорошими финансовыми показателями в ней, по мнению губернатора, не нуждаются.

Фото: big-odessa.com

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