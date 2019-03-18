﻿ Бетонные конструкции в парке Победы идут под снос – здесь построят сцену - Одесская Жизнь

Безлюдную площадку в восточной части парка собираются реконструировать КП «ЖКС «Порто-Франковский» и КП «Горзелентрест». Обещают превратить её в зону проведения культурно-массовых мероприятий.

Вокруг местного «стоунхенджа» в парке Победы уже появился забор с табличкой, оповещающей о будущем «блогоустії» – благоустройстве этой части парка.

Здесь же отмечено, что, по заключению строительного эксперта Игоря Твардовского, состояние данных конструкций неудовлетворительное и может создавать опасность для посетителей парка.

На картинках в объявлении видно, что в планах у коммунальщиков – снести неиспользуемое сооружение, уложить плитку, поставить лавочки, установить фонари и оборудовать небольшую сцену.