﻿ Бетонные конструкции в парке Победы идут под снос – здесь построят сцену - Одесская Жизнь

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Бетонные конструкции в парке Победы идут под снос – здесь построят сцену

Бетонные конструкции в парке Победы идут под снос – здесь построят сцену

Безлюдную площадку в восточной части парка собираются реконструировать КП «ЖКС «Порто-Франковский» и КП «Горзелентрест». Обещают превратить её в зону проведения культурно-массовых мероприятий.

Вокруг местного «стоунхенджа» в парке Победы уже появился забор с табличкой, оповещающей о будущем «блогоустії» – благоустройстве этой части парка.

парк победы

Здесь же отмечено, что, по заключению строительного эксперта Игоря Твардовского, состояние данных конструкций неудовлетворительное и может создавать опасность для посетителей парка.

На картинках в объявлении видно, что в планах у коммунальщиков – снести неиспользуемое сооружение, уложить плитку, поставить лавочки, установить фонари и оборудовать небольшую сцену.

1 комментарий
Артем Виноградов
Артем Виноградов
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Шевченко Ольга
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Шевченко Ольга

Спасибо городу за мой парк! Одно пожелание: оставьте немного живой природы, не закатывайте всё в асфальт!

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10 часов назад

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