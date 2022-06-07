Новости Одессы и Одесской области

Бесплатные события Одессы 7-9 июня

Бесплатные события Одессы 7-9 июня

Лето… И так хочется на пляж… Но нельзя. Итак, ловите события, которые отвлекут ваши мысли от моря.

Что: Фестиваль Чилдрен-Кинофест

Где: онлайн

Когда: 8-9 июня, 15:00

 

Что: Концерт металл группы Обрiй

Где: здесь

Когда: 7 июня, 22:00

 

Что: Онлайн встреча с Евгением Клопотенко

Где: Онлайн

Когда: 8 июня, 18:00

 

Что: Открытое интервью с Михаилом Рашковецким о музее на рубеже эпох (1980–1990-е)

Где: здесь

Когда: 8 июня, 20:00

 

Что: Благотворительный концерт групп SleepWalk & Carte-Blanche

Где: онлайн

Когда: 9 июня, 19:00.

Актуальная информация ЗА Одессу в нашем Telegram канале! Новости, фоторепортажи и исторические факты про Одессу.
Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Юлия Сущенко ПРОФИЛЬ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • На пенсии
  • Всемирный клуб одесситов
  • Работа
  • Туризм
  • Depositphotos
    •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2022, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить