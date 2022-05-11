Бесплатные события Одессы 11-15 мая

Война в Украине, день 77-й: вести из «горячих» точек Генеральный штаб Вооруженных сил Украины предоставил ставшую уже традиционной утреннюю сводку о ситуации на фронте на утро 77-го дня с начала российского вторжения в Украину. Полномасштабная агрессия рф, к сожалению, продолжается. ПОДРОБНЕЕ

Как проходит оборона Одессы и Юга Украины? Наши подразделения на Херсонщине и Николаевщине, вдоль линии столкновения, крепко держат занятые позиции в готовности продвигаться на восток. Одесский регион оккупанты забрасывают фейками и угрожают ракетами. ПОДРОБНЕЕ