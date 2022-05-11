Бесплатные события Одессы 11-15 мая

Пересматривая количество событий можно с уверенностью сказать – Украина живет, Одесса – жива, мы – живы. Держимся и живем дальше, назло и на зависть врагу.
Что: Сказки от актеров одесского ТЮЗа
Где: Онлайн
Когда: Ежедневно, 15:00
Что: Музыкально-поэтическая встреча «Когда война чеканит слог»
Где: Маразлиевская, 7, ПКО
Когда: 11 мая, 15:00
Что: Читка пьес Елены Гапеевой «В земле» и Виталия Ченского «Робинзон»
Где: здесь
Когда: 11 мая, 20:05
Что: Благотворительный концерт «Музыка на Книжке»
Где: Александровский проспект
Когда: 12 мая, 14:00
Что: Вырастить просо: эффективно и просто
Где: Онлайн
Когда: 12 мая, 17:00
Что: Благотворительный концерт: Басов, Долгов, Солонин
Где: здесь
Когда: 12 мая, 19:00
Что: Встреча-чтение «Лина Костенко: молчаливая бунтарка»
Где: здесь
Когда: 13 мая, 15:00
Что: Джазовый концерт
Где: Александровский, 16, Перон N7
Когда: 14 мая, 14:00
Что: Открытие выставки «Сеть времени»
Где: Соборная площадь, 2, галерея «Диалоги»
Когда: 14 мая, 15:00
Что: Благотворительный концерт Мусташ и Сдам Квартиру
Где: здесь
Когда: 15 мая, 19:00.