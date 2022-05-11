Новости Одессы и Одесской области

Бесплатные события Одессы 11-15 мая

Пересматривая количество событий можно с уверенностью сказать – Украина живет, Одесса – жива, мы – живы. Держимся и живем дальше, назло и на зависть врагу.

Что: Сказки от актеров одесского ТЮЗа

Где: Онлайн

Когда: Ежедневно, 15:00

 

Что: Музыкально-поэтическая встреча «Когда война чеканит слог»

Где: Маразлиевская, 7, ПКО

Когда: 11 мая, 15:00

 

Что: Читка пьес Елены Гапеевой «В земле» и Виталия Ченского «Робинзон»

Где: здесь

Когда: 11 мая, 20:05

 

Что: Благотворительный концерт «Музыка на Книжке»

Где: Александровский проспект

Когда: 12 мая, 14:00

 

Что: Вырастить просо: эффективно и просто

Где: Онлайн

Когда: 12 мая, 17:00

 

Что: Благотворительный концерт: Басов, Долгов, Солонин

Где: здесь

Когда: 12 мая, 19:00

 

Что: Встреча-чтение «Лина Костенко: молчаливая бунтарка»

Где: здесь

Когда: 13 мая, 15:00

 

Что: Джазовый концерт

Где: Александровский, 16, Перон N7

Когда: 14 мая, 14:00

 

Что: Открытие выставки «Сеть времени»

Где: Соборная площадь, 2, галерея «Диалоги»

Когда: 14 мая, 15:00

 

Что: Благотворительный концерт Мусташ и Сдам Квартиру

Где: здесь

Когда: 15 мая, 19:00.

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Юлия Сущенко ПРОФИЛЬ

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