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Новости Одессы и Одесской области

Бесплатные мероприятия в Одессе: модный показ и швейцарское кино

Бесплатные мероприятия в Одессе: модный показ и швейцарское кино

Октябрь балует одесситов отличной погодой, поэтому приглашение на день рождения парка Горького или занятия гимнастикой на берегу моря порадуют всех, кто любит развлечения на свежем воздухе. Не останутся без внимания в эти выходные и те жители города, кто предпочитает выставки и лекции.

17 октября
Во Всемирном клубе одесситов состоится выставка «Лестницы старой Одессы» фотохудожника Сергея Гевелюка, который предлагает нам обратить внимание на великолепие лестниц как важнейших составляющих архитектурных шедевров одесских зодчих.
Адрес: ул. Маразлиевская, 7.
Начало — в 17.00.

18 октября
Одесский художественный музей приглашает на лекцию художника и куратора из Нью-Йорка Генри Кендала «Искусство в публичном пространстве».
Адрес: ул. Софиевская, 6.
Начало — в 17.00.

С 18 по 20 октября в музее электротранспорта пройдет XX юбилейный сезон Odessa fashion day. Коллекции продемонстрируют более 30 как уже известных, так и молодых дизайнеров. Специальный гость сезона — Надежда Мейхер с коллекцией собственного бренда.
Бесплатный билет: http://ofd.org.ua
Адрес: Алексеевская площадь 21-а.
Начало — в 15.00.

19 и 20 октября
Парк Горького приглашает на свой день рождения. В программе: открытие арт-скамейки, высадка сакур и «аллеи Любви», концертная программа, гости, призы, подарки, анимация для детей, клоуны, шоу, дискотека и большой фейерверк.
Начало — в 12.00.

20 октября
На Сотниковском кладбище пройдет толока по приведению в порядок территории.
Адрес: Хаджибейская дорога, 143.
Начало — в 11.00.

21 октября
В детской музыкальной школе № 1 состоится открытие интерактивного музея Эмиля Гилельса, которое приурочено ко дню рождения пианиста.
Адрес: пер. Маяковского 4/1.
Начало — в 15.00.

Благотворительный фонд «Каристас» приглашает на мастер-класс «Буллинг, как его избежать». Слово «буллинг» в переводе с английского означает «травля», это явление распространено не только в детских коллективах, но и среди взрослых.
Регистрация: https://forms.gle/Jm32TyGDUQDrcPDe8
Адрес: пер. Лермонтовский, 13.
Начало — в 18.00.

В Urban Music Hall в рамках Недели швейцарского кино пройдет очередной кинопоказ, зрителей ожидает фильм «За ветром» – о поиске смысла и любовном треугольнике.
Регистрация: https://forms.gle/BokgYFaHt7kELbpE6
Адрес: ул. Ришельевская, 33.
Начало — в 19.00.

***
Осенью и зимой на пляже в Аркадии проводятся занятия для здоровья. В программе — традиционные китайские оздоровительные методики тайцзицюань, багуа, работа с палкой. Заниматься могут люди любого возраста и физической подготовки.
Запись: (063) 22-99-447, (063) 22-99-448‬, (094) 95-40-229
Начало — в 7.00.

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Фото: traffic.od.ua

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Ирина Сорокина
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